На Курской АЭС-2 завершены все пусконаладочные работы на первом энергоблоке. Специалисты станции и АО «Атомтехэнерго» подтвердили все проектные параметры оборудования и систем — это означает, что блок фактически готов перейти к этапу эксплуатации.

За время опытно-промышленной эксплуатации энергоблок уже выработал более миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

«Опытно-промышленная эксплуатация — решающий этап, на нем подтверждается соответствие проекту систем и оборудования энергоблока при разных эксплуатационных режимах. На Курской АЭС-2 мы строим самые мощные энергоблоки России по проекту ВВЭР-ТОИ. После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации первый атомный гигант находится уже в шаге от полноценного ввода в строй. Это большое достижение всей команды Курской АЭС-2 и концерна „Росэнергоатом“, которая в режиме каждодневного подвига приближает ввод энергоблока в эксплуатацию», — отметил директор Курской АЭС Александра Увакин.

Окончательное решение о приёмке блока примет комиссия «Росэнергоатома» после получения заключения Ростехнадзора о соответствии блока требованиям безопасности. После этого «Росатом» выдаст разрешение на ввод нового сверхмощного энергоблока в эксплуатацию.

Курская АЭС-2 — единственная площадка в России, где реализуется проект ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это реактор поколения «3+" с повышенной безопасностью. Его мощность на 25% выше, чем у реакторов предыдущего поколения ВВЭР-1000, и составляет 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличен вдвое. Всего на станции планируется построить два таких блока, которые заменят выбывающие мощности действующих энергоблоков с реакторами РБМК-1000. После ввода станции её общая мощность вырастет на 20%.

Новые блоки Курской АЭС-2 станут ключевым элементом энергосистемы Центральной России, обеспечивая стабильное снабжение промышленных предприятий, социальных объектов и жилых домов, а также создавая рабочие места для развития региона.