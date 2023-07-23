Автопарк Оренбурга пополнился 19 новыми автобусами «ЛиАЗ»

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Оренбург получил 19 новых автобусов ЛиАЗ-5292, поставка еще 5 единиц подвижного состава ожидается завтра. Сейчас эти автобусы находятся на автобазе МКП «ОПП». Новый транспорт проходит осмотр и всю необходимую подготовку к работе на маршрутах.

© ural56.ru

Автобусы приобрели в лизинг (долгосрочная аренда). Соответствующий договор был заключен в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас подвижной состав проходит подготовку, после начнется процедура техосмотра, приемка и регистрация. Отмечается, что новые автобусы оборудованы современной панелью управления, системой пожаротушения. В каждом из них также установлены информационно-световые табло, видеокамеры, приборы для подсчета пассажиров, вай-фай, бесконтактная система оплаты проезда и система кондиционирования.

Одно из новшеств для водителей — «Антисон». Это умный помощник, который моментально реагирует на опасность и предотвращает ДТП. Если водитель начинает засыпать, устройство издает звуковой сигнал, — отметил главный инженер предприятия Олег Акимов.

© ural56.ru

17 июля стало известно, что в 2023 году Оренбургская область получит еще 250 автобусов для городов и районов, сообщили в региональном правительстве. Поставка 125 машин уже одобрена. Регион направит на первую партию автобусов 695,7 млн рублей. Автобусы среднего и малого класса поступят в 16 территорий области. Таким образом, новые машины поступят в:

Бугуруслан — 22 автобуса среднего и малого класса,

Медногорск — 6,

Абдулинский городской округ — 5 малых автобусов,

Кувандыкский городской округ — 21,

Соль-Илецкий городской округ — 9,

Гайский городской округ — 10.

Остальную технику направят в районы области:

Александровский район — 3,

Новосергиевский район — 4,

Первомайский район — 7,

Тоцкий район — 10,

Бугурусланский район — 6,

Бузулукский район — 8,

Илекский район — 4,

Переволоцкий район — 5,

Матвеевский район — 2,

Пономаревский район — 3.

Новые автобусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и электронным табло, а также адаптированы для маломобильных пассажиров.