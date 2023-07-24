В Кабардино-Балкарии открылась первая очередь крупного тепличного комплекса

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20 июля в Кабардино-Балкарской Республике состоялся запуск первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищённого грунта «Чегем Агро».

Тепличный комплекс расположен в Чегемском районе Республики. Первая очередь предприятия площадью 37,6 га обеспечит работой 461 жителя региона, а его мощность составит 19,2 тыс. тонн томатов в год.

Новое производство позволит круглогодично снабжать российскими томатами население Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов через магазины федеральных и региональных торговых сетей.

Общий бюджет проекта — 9,2 млрд руб., при этом финансирование со стороны Россельхозбанка составило 6,9 млрд рублей.

Предполагается, что работа предприятия будет ежегодно приносить в бюджет Республики налогов на сумму около 223 млн рублей.

Комплекс «Чегем Агро» применяет передовые технологии с автоматическим управлением микроклиматом, включая системы досвечивания, регулирования температурного режима, вентиляции, влажности, полива и питания. Также в теплицах применяются современные биологические методы защиты растений от вредителей и болезней, а для опыления овощных культур используются шмели, что естественным образом повышает урожайность и улучшает вкус плодов.

В дальнейшем планируется расширение территории тепличного комплекса до 100 га и его выход на производство 51 тыс. тонн томатов в год. Число рабочих мест будет увеличено до более чем 1200, а приток дополнительных доходов в бюджет региона составит 600 млн руб. налогов ежегодно.

Кроме того, на территории комплекса создан собственный распределительный центр, где осуществляется сортировка, упаковка и отгрузка готовой продукции на реализацию.

Открытие крупного тепличного комплекса отвечает вектору развития потребительского рынка страны.

Так, по прогнозу Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2023 году в России продолжится тенденция на рост потребления овощей и бахчевых до 105,1 кг на человека в год в направлении рекомендуемого Минздравом значения. При этом на томаты приходится порядка 20% этого объема, а одним из главных локомотивов производства овощей как раз выступают теплицы.