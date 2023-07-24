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Производство

ООО «Горница» освоила производство индукционных дисков

 © posudka.ru

Новое оборудование по изготовлению индукционных дисков полностью заменило приобретаемые ранее в Китае готовые дисковые заготовки. Такое импортозамещение позволило снизить себестоимость этих комплектующих и уйти от импортной зависимости. Также запустили в тестовом режиме автоматическую линию по нанесению антипригарного покрытия, и уже идут переговоры по установке второй линии, —сообщил генеральный директор Сергей Щерба.

ООО «Горница» работает в Армавире с 2015 года и занимается выпуском литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. В ассортимент выпускаемой продукции предприятия входят сковородки, жаровни, блинницы, казаны и кастрюли — всего более 500 наименований изделий различных объемов и индивидуального дизайна.

 © posudka.ru

https://web.tel.../a/#-1532908230

Источник: http://posudka.ru/node/38731

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Армавир, "Горница", индукционные диски
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