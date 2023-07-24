Как устроен скоростной пассажирский катамаран проекта 04580 «Котлин»

Облик пассажирского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте ожидают заметные изменения — на линию выходят свежепостроенные катамараны проекта 04580 «Котлин». Головное судно «Форт Кроншлот», уже сегодня, 20 июля 2023 года, начинает свою навигацию. Серия, которая насчитывает 6 катамаранов, строится на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заказу ГТЛК для одной из ведущих судоходных компаний в Северной столице — компании «Нева Тревел».

Портал «Медиапалуба» подготовила обзор об устройстве нового катамарана (большое количество фото прилагается). Прочитать полный материал можно по ссылке на сайте «Медиапалубы».

© paluba.media

Сдача первых двух катамаранов запланирована на навигацию 2023 года, вторая пара будет передана заказчику в навигацию 2024 года и третья — в мае 2025 года. Все они уже имеют названия, которые выбрали петербуржцы голосованием. Суда назвали в честь кронштадтских оборонительных сооружений: форт «Кроншлот», форт «Петр Первый», форт «Александр Первый», форт «Тотлебен», форт «Обручев», форт «Шанц».

© paluba.media

Проект катамарана разработали конструкторы «Форсс Технологии» при активном участии компании «Нева Тревел», взяв за основу эскиз австралийской компании Incat Crowther. «Котлин» является закрытым, двухкорпусным судном с двухвальной дизельной установкой, закрытой надстройкой и рубкой в носовой части. Судно оснащено двумя двигателями мощностью 882 кВт каждый. Движение осуществляется винтами фиксированного шага.

Проект адаптирован для работы в Северной столице с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет 31 узел или 57 км/ч.

© paluba.media

От метеора катамаран отличает большой комфортабельный салон на 152 места с панорамным остеклением и прекрасной обзорностью. Боковые кресла оборудованы розетками с USB-A и USB-C. Также на борту судна имеется как небольшой бар с напитками и закусками, так и 3 санузла, включая один для людей с ограниченными возможностями.

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