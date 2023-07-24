Как устроен скоростной пассажирский катамаран проекта 04580 «Котлин»
Облик пассажирского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте ожидают заметные изменения — на линию выходят свежепостроенные катамараны проекта 04580 «Котлин». Головное судно «Форт Кроншлот», уже сегодня, 20 июля 2023 года, начинает свою навигацию. Серия, которая насчитывает 6 катамаранов, строится на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заказу ГТЛК для одной из ведущих судоходных компаний в Северной столице — компании «Нева Тревел».
Портал «Медиапалуба» подготовила обзор об устройстве нового катамарана (большое количество фото прилагается). Прочитать полный материал можно по ссылке на сайте «Медиапалубы».
Сдача первых двух катамаранов запланирована на навигацию 2023 года, вторая пара будет передана заказчику в навигацию 2024 года и третья — в мае 2025 года. Все они уже имеют названия, которые выбрали петербуржцы голосованием. Суда назвали в честь кронштадтских оборонительных сооружений: форт «Кроншлот», форт «Петр Первый», форт «Александр Первый», форт «Тотлебен», форт «Обручев», форт «Шанц».
Проект катамарана разработали конструкторы «Форсс Технологии» при активном участии компании «Нева Тревел», взяв за основу эскиз австралийской компании Incat Crowther. «Котлин» является закрытым, двухкорпусным судном с двухвальной дизельной установкой, закрытой надстройкой и рубкой в носовой части. Судно оснащено двумя двигателями мощностью 882 кВт каждый. Движение осуществляется винтами фиксированного шага.
Проект адаптирован для работы в Северной столице с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет 31 узел или 57 км/ч.
От метеора катамаран отличает большой комфортабельный салон на 152 места с панорамным остеклением и прекрасной обзорностью. Боковые кресла оборудованы розетками с USB-A и USB-C. Также на борту судна имеется как небольшой бар с напитками и закусками, так и 3 санузла, включая один для людей с ограниченными возможностями.
Полный текст можно прочитать по ссылке на сайте «Медиапалубы».
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