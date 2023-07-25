Как на месте свалки построили крупнейший в России индустриальный парк «Руднево»
Индустриальный парк «Руднево» построили в рекордные сроки для размещения критически важных для города и страны производств, но раньше это была проблемная территория.
В конце 90-х — начале 2000-х сюда начали свозить строительные и прочие отходы со всей округи, постепенно утрамбовывая в болотистые почвы. Помимо этого, неподалеку располагался ВСЗ «Эколог» — вреднейшее предприятие, рассчитанное на сжигание 8000 тонн медицинских и биоотходов.
В 2014 году ВСЗ «Эколог» закрыли и объявили о планах разместить здесь технопарки и инновационные производства.
Строительство технопарка «Руднево» началось в конце 2020 года на болотистом участке. Уже в ноябре 2022 года возвели четыре производственных корпуса и одно хозяйственно-бытовое строение.
А в апреле 2023 года в эксплуатацию введено 18 корпусов, в том числе здания опытного производства и конструкторского бюро.
На данный момент основными резидентами «Руднево» являются: компания «Аэромакс», которая выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа;
Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединит ведущих российских разработчиков, производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ.
Здесь строится большой корпус для производства комплектующих, крыльев для российского самолета МС-21. Также разместят предприятия по производству микроэлектроники, медицинских изделий и расходных материалов в рамках импортозамещения.
Сейчас производственная зона занимает 120 тысяч кв. метров. До 2024 года ее расширят до 300 тысяч кв. метров, а до 2025-го — почти до 800 тысяч кв. метров. На предприятиях появится от 15 до 20 тыс. мест приложения труда.
Индустриальный парк «Руднево» входит в состав ОЭЗ «Технополис Москва» и освобожден от имущественного, транспортного и земельного налогов.
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