За первые 6 месяцев 2023 года для российских заказчиков сдано 30 судов из 274

За первые 6 месяцев 2023 года верфи для российских заказчиков сдали 13 судов под класс РС и 17 судов под класс РКО. При этом запланировано к сдаче в этом году еще 123 судна с классом РС, и 96 судов с классом РКО. Более подробная таблица со сданными заказами представлена ниже.

Из всего объема запланированных к сдаче судов на 2023 год — 90 единиц относится к судам вспомогательного флота, более 50 промысловых судов, к которым относятся траулеры и краболовы различных конструкций и подтипов, 126 транспортных судов.

«Медиапалуба» представила аналитическую сводку построенных для российских заказчиков судов (в России и за рубежом). Полный текст можно прочитать по ссылке тут.

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Кроме того, на иностранных судостроительных заводах для российских компаний продолжается работа над 11 единицами флота. Это предприятия Турции, Нидерландов и Китая.

На верфи Damen Shipyards продолжается строительство азимутальных буксиров для «Росатомфлота» (на 2023 год запланирована сдача 5 единиц). На турецких заводах Tersan и EPIC Denizcilik в постройке траулер проекта ST-119 и краболов КСП02, Kuzey Star в Тузле продолжает строить плавдок для обслуживания ледоколов проекта 22220.

В Китае — на верфях Jiangsu Dajin Heavy Industry (1 единица сухогруза типа «река-море») и шанхайском CHENGXI (2 единицы сухогрузов типа «Kamsarmax III"строятся сухогрузы компаний из России.

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