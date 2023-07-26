Российская экономика уверенно развивается
Росстат опубликовал информацию «О промышленном производстве в 1 полугодии 2023 года».
Индекс промышленного производства в июне 2023 года составил 106,5%, в полугодии — 102,6% к аналогичным периодам прошлого года.
В том числе индекс обрабатывающих производств составил в июне этого года 113,1% по отношению к июню прошлого года. Это наивысший показатель за 2023 год. За полугодие индекс обрабатывающих производств составил 106,2%.
Из обрабатывающих производств лучшие результаты показали:
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 171,6%
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 151,7%,
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 145,8%.
- Рост промышленного производства в мае ускорился
- Промпроизводство в России в октябре выросло на 7,1%
- Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 7,0%
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!