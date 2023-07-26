Российская экономика уверенно развивается

Росстат опубликовал информацию «О промышленном производстве в 1 полугодии 2023 года».

Индекс промышленного производства в июне 2023 года составил 106,5%, в полугодии — 102,6% к аналогичным периодам прошлого года.

В том числе индекс обрабатывающих производств составил в июне этого года 113,1% по отношению к июню прошлого года. Это наивысший показатель за 2023 год. За полугодие индекс обрабатывающих производств составил 106,2%.

Из обрабатывающих производств лучшие результаты показали:

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 171,6%

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 151,7%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 145,8%.