Как потолок цен на российскую нефть перекраивает мировой танкерный рынок

Цена на российскую нефть сорта Urals, которая экспортируется из портов Черного и Балтийского морей, сегодня торгуются на уровне так называемого «потолка уровня цен» или даже выше него.

Рост цен на российскую нефть вызывает опасения со стороны ЕС и США. Там считают, что если стоимость сырья поднимется еще выше, то европейские владельцы танкеров и страховые компании из Великобритании далее не смогут на законных основаниях участвовать в транспортировке российских нефтепродуктов, которая сейчас очень выгодна. Потеря этого рынка может ударить не только по компаниям, но и по рядовым потребителям.

«Медиапалуба» сегодня опубликовала аналитический обзор того, как меняются фрахтовые ставки танкеров, которые занимаются перевозкой российской нефти. Прочитать статью можно по ссылке здесь.

© paluba.media

В апреле этого года стоимость барреля нефти марки Urals была на уровне $60, однако затем мировые цены упали. В июле вновь наблюдался рост, в то же время дисконт Urals к мировому эталону Brent сократился.

В ответ может увеличиться «Теневой флот». А после недавнего объявления Россией о сокращении добычи нефти, свободного тоннажа должно быть достаточно для перевозки российских объемов сырья. Поэтому рынок может быть в равновесии, даже при ценах выше $60 за баррель.

Согласно данным Kpler, российский морской экспорт сырой нефти в июне составил в среднем 3,4 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше, чем в мае. Морской экспорт в первой половине июля составил в среднем 3,2 млн баррелей в сутки, что на 7% меньше, чем в июне. Но несмотря на это снижение, экспортные потоки российской нефти превышают значения начала 2022 года. Показатели экспорта июня-июля 2023 года на 4% выше по сравнению с июнем-июлем 2021 года.

© paluba.media

В Балтийском море стоимость фрахта танкера Aframax со 100 тыс. тонн российской нефти Urals на линии Приморск — западная часть Индии была выше на $3,89, что на 87% больше, чем в среднем получает танкер в других местах.

Полный обзор можно прочитать на сайте «Медиапалубы».