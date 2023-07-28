Где хранят и как обслуживают электробусы. Всё об устройстве электробусного парка «Митино»

Совсем недавно на северо-западе Москвы открылся парк для электробусов «Митино».

На территории парка есть: административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт с комнатой отдыха водителей, производственный корпус, где машины обслуживают и ремонтируют, а также моечный комплекс.

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Каждые 10 минут из ворот парка выезжает электробус. Его путь лежит через КПП со шлагбаумом и охраной. Сюда же водитель заезжает, когда заканчивает смену. В конце маршрута он обязательно осматривает салон — нет ли лишних предметов или повреждений, и только после этого передает технику специалистам для подготовки к следующему рабочему дню.

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Миновав КПП, электробус следует на мойку. Сначала два специалиста вручную приводят в порядок салон: протирают стекла, подоконники, поручни и пол.

После этого начинается мойка кузова в автоматическом режиме: машина заезжает, срабатывают лазерные датчики, затем идет подача воды и моющего средства, включаются щетки.

В конце электробус проходит так называемую досушку — с него сгоняется лишняя вода. Полный цикл занимает максимум 10 минут.

Принимать водные процедуры одновременно могут три машины. В основном все работы происходят здесь ночью.

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В производственном корпусе находятся кузовной и слесарно-механический цеха, цех по ремонту электродвигателей, малярное отделение и покрасочная камера.

Это следующая остановка электробуса после мойки и чистки. Здесь он каждый день проходит обязательное техническое обслуживание.

Электробусы поставляются в наш парк по контракту жизненного цикла сроком на 15 лет. Поставщик и производитель машин занимается и их обслуживанием. Наши сотрудники в этом не принимают участия. Но у нас есть свой отдел технического контроля, который следит за качеством выполнения всех работ, — поясняет Юрий Тростянецкий, директор филиала «Северо-западный» предприятия «Мосгортранс».

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Ежедневный технический осмотр включает в себя проверку рулевого управления, наружного и внутреннего освещения, видеонаблюдения бортового оборудования, исправности стеклоочистителя и стеклоомывателя.

В салоне нужно убедиться в надежном креплении всех сидений и поручней.

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Одновременно здесь могут обслуживать до 20 машин. При необходимости специалисты выполнят ремонт любой сложности. Для этого есть напольные подъемники, способные приподнять и зафиксировать электробус весом 18 тонн.

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Заключительный этап — зарядка. На территории парка 210 зарядных постов, которые могут работать как в долгом, ночном режиме, так и в ультрабыстром.

Процесс выглядит так: машина останавливается под зарядным куполом, и через пантограф на крыше электробуса начинает поступать ток. Когда батарея достаточно заряжена, пантограф автоматически опускается.

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За каждым водителем в парке закреплен конкретный электробус. Если понадобится починить неисправность, машину временно заменят на другую.

В зависимости от расписания рабочий день начинается в разное время. Предъявив в диспетчерской удостоверение, водитель получает путевой лист и обязательно проходит медосмотр.

В электробусном парке «Митино» сейчас тестируют телемедицинские комплексы, которые в скором времени позволят проводить процедуры без участия медиков. В комплексе есть камера и приборы для измерения пульса, давления, температуры и концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.

После осмотра водитель получает распечатку с заключением. Если отклонений от нормы нет, он утверждает путевой лист. На все манипуляции уходит около 3 мин.

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После этого водитель направляется в колонну к механику, осматривает и принимает электробус, а затем выезжает из парка.

Сегодня в парке работают более 100 водителей. Для них есть просторная комната отдыха, столовая и даже тренажерный зал с современными беговыми дорожками, велотренажерами, стойкой для жима штанги. Сотрудники могут прийти позаниматься после смены или в выходной.

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К концу 2024 года штат водителей увеличат до 550 человек. По мере наращивания мощностей будет расти и количество других сотрудников. Уже сейчас на работу в электробусный парк «Митино» приглашают не только водителей, но и диспетчеров, техников, мойщиков и другой персонал.

На данный момент в парке 74 электробуса, 58 из них курсируют по 9 маршрутам. До конца 2024 года будет уже 300 электробусов, курсирующих по 23 маршрутам. Благодаря такому развитию сети время ожидания пассажиров на остановках сократится на 30%.