Капитально отремонтировали и расширили 3 км Р-217 «Кавказ» под Хасавюртом в Дагестане

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По небольшому отрезку Р-217 проезжает большой поток машин: до 35 тыс. в сутки: транзитный транспорт, местные жители и туристы, путешествующие по Дагестану.

Капитально отремонтировали 3 км, а также перевели их в четыре полосы, чтобы решить проблему заторов на выезде из города.

Также в этом году досрочно закончили перевод в четыре полосы с 776-го по 786-й км трассы. Продолжаем аналогичные работы ещё на 65 км.

Протяжённость Р-217 «Кавказ» в Дагестане — 276 км. Главная транспортная артерия региона ведёт от границы с Чеченской Республикой до Азербайджана и связывает все крупные населённые пункты Дагестана.