Строительство железнодорожного моста через реку Тулома в Мурманской области

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По данным представителя госзаказчика строительства, предстоит собрать еще три пролетных строения длиной 111,4 м и два пролетных строения на эстакадах.

Ранее сообщалось, что общая длина моста через Тулому превысит 1,3 км. Открыть движение по мосту намечено в декабре 2023 года.

В активной фазе строительства на объекте работают около 2,5 тыс. человек и 500 ед. техники.

За год также, по данным ФКУ «Ространсмодернизация», планируется достроить 49 км ж/д путей, в том числе на участке должно быть расположено семь искусственных сооружений (включая мост через реку Тулому).

Строительство инфраструктуры ведется в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла ( федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»).