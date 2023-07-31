На Восточной верфи поднят государственный флаг на краболове проекта 03140 «Шантар»
На Восточной верфи (Приморский край) состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на краболовном судне «Шантар» проекта 03140.
Краболов построен на класс Российского морского регистра судоходства (РС) по заказу компании «Север» (входит в Ассоциацию добытчиков краба Дальнего востока), сообщает пресс-служба классификационного общества.
Судно «Шантар» предназначено для промысла краба, креветки и рыбы; переработки и заморозки улова; хранения продукции в разделанном и неразделанном виде и ее транспортировки в порт. Класс судна: KM(*) Ice2 (hull, machinery) (REF) fishing vessel. Длина краболова составляет 63,27 м; ширина — 10,6 м; высота борта — 4,6 м; валовая вместимость — 1135 тонн; водоизмещение — 1586 тонн; скорость — 12 узлов. Район плавания судна неограничен, эксплуатировать новый краболов планируется в Охотском и Беринговом морях.
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