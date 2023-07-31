На Восточной верфи поднят государственный флаг на краболове проекта 03140 «Шантар»

На Восточной верфи (Приморский край) состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на краболовном судне «Шантар» проекта 03140.

Шантар © fleetphoto.ru

Краболов построен на класс Российского морского регистра судоходства (РС) по заказу компании «Север» (входит в Ассоциацию добытчиков краба Дальнего востока), сообщает пресс-служба классификационного общества.

Судно «Шантар» предназначено для промысла краба, креветки и рыбы; переработки и заморозки улова; хранения продукции в разделанном и неразделанном виде и ее транспортировки в порт. Класс судна: KM(*) Ice2 (hull, machinery) (REF) fishing vessel. Длина краболова составляет 63,27 м; ширина — 10,6 м; высота борта — 4,6 м; валовая вместимость — 1135 тонн; водоизмещение — 1586 тонн; скорость — 12 узлов. Район плавания судна неограничен, эксплуатировать новый краболов планируется в Охотском и Беринговом морях.