Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

ОАК передала Минобороны партию истребителей-перехватчиков МиГ-31 после ремонта и модернизации

Нижегородский авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

 © www.uacrussia.ru

Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования.

Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности.

«Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“ в контуре ОАК. Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года», — сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...ig-31-posle-remonta-i-modernizatsii

армия и флот, авиация, модернизация, поставка техники, МиГ-31, ОАК, Нижний Новгород
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,