Процесс оказания помощи в Центре представляет собой четырехэтапную систему лечебно-диагностической работы, выстроенную индивидуально для пациента на всех стадиях — от первичного приема до долгосрочного наблюдения.

Ядро системы — диагностика, в частности, скрининг, в котором используются современное оборудование, а также уникальные программные разработки университета. Также это инструментальные исследования, позволяющие оценить и проанализировать работу мозга, артериальной функции, выявить состояния депрессии и тревоги. Сюда же включены лабораторные анализы по расширенному профилю, консультации психиатра и клинического психолога.

«Мы не просто открываем новое структурное подразделение, мы воплощаем в жизнь миссию университета как центра науки, инноваций и заботы о человеке, — подчеркнул ректор БФУ им. И. Канта Максим Дёмин. — Сегодня мы остро нуждаемся в современных решениях в области здоровья мозга, наша цель — стереть границы между фундаментальным исследованием и клиническим применением, создать бесшовную среду, где открытия в лабораториях находят путь к пациенту, а запросы из практики формируют актуальную научную повестку».

С помощью оборудования и новейших методик в центре смогут лечить различные когнитивные расстройства, которые, в том числе, могут являться следствием таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, инсульт, ковид и других. Попасть сюда можно в рамках госгарантий, согласно показаниям и критериям отбора по направлению от невролога.

Важно и то, что диагностику и лечение когнитивных нарушений пациенты получат у специализирующихся на этом направлении ведущих российских экспертов в сфере неврологии, психиатрии, не выезжая за пределы Калининградской области.