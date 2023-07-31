Новые «Ласточки» испытывают на экспериментальном кольце ВНИИЖТ

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Компания «РЖД» начала испытания двух пассажирских электропоездов «Ласточка» новой модели на полигонах ВНИИЖТ в Щербинке и Белореченске.

Здесь эксперты проверят работу тягового привода, систем управления, диагностики, радиосвязи, а также динамические свойства поезда. В общей сложности учёным предстоит оценить порядка двухсот различных показателей.Составы были созданы на заводе «Уральские локомотивы» полностью из отечественных комплектующих.

После того как специалисты подтвердят, что они могут безопасно передвигаться по обычным железным дорогам, их отправят «кататься» между Москвой и Владимиром. В пути сотрудники института проверят, как машина ведёт себя на скорости до 160 км/ч, сообщает пресс-центр РЖД.

Завершить работы планируют в октябре этого года