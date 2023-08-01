Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

Обновленный больничный корпус открылся в забайкальском селе Верх-Усугли

 © cdn.nationalprojects.ru

Здание Тунгокоченской центральной районной больницы в селе Верх-Усугли Забайкальского края, в котором разместили кабинеты узких специалистов, капитально отремонтировали по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в минздраве региона.

«Капитальный ремонт двухэтажного здания, совмещенного с поликлиникой и стационаром Тунгокоченской центральной районной больницы, завершен благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. На первом этаже здания организовали работу врачей-специалистов: прием здесь ведут хирург, стоматолог, офтальмолог, акушер, а также проводят гастроскопию», — рассказали в пресс-службе.

Это позволило обеспечить комфортные условия как для врачей, так и для посетителей. Кабинеты оборудованы всем необходимым. Больница обслуживает жителей административного центра района Верх-Усугли, где проживает более 2,1 тыс. человек, и всего муниципалитета с населением более 10 тыс. человек.
Источник: https://национальныепроекты.рф/news...ya-v-zabaykalskom-sele-verkh-usugli

модернизация здравоохранения, сельская жизнь, Забайкальский край
  • Нет аватара mlakt
    01.08.2321:20:51

    Здание Тунгокоченской центральной районной больницы в селе Верх-Усугли Забайкальского края… в этом месте не знают, что капитальный ремонт подразумевает, в том числе и наружную отделку и подъездные и подходные пути — асфальт и тротуарную плитку. А наружное освещение на здании, а так, что можно было? Этот ремонт нещитово!

    #1266367
    • Великоросс Великоросс
      01.08.2322:50:24

      mlakt

      Здание Тунгокоченской центральной районной больницы в селе Верх-Усугли Забайкальского края… в этом месте не знают, что капитальный ремонт подразумевает, в том числе и наружную отделку и подъездные и подходные пути — асфальт и тротуарную плитку. А наружное освещение на здании, а так, что можно было? Этот ремонт нещитово!

      Там вообще черте-что творилось

      https://www.chi...09/02/71162306/

      Хотя до ремонта был вообще полный…

      https://news.st...-filter=sharpen

      https://news.ra...nt-polikliniki/

      Отредактировано: Великоросс~23:03 01.08.23
      #1266369
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,