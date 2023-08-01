Обновленный больничный корпус открылся в забайкальском селе Верх-Усугли

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Здание Тунгокоченской центральной районной больницы в селе Верх-Усугли Забайкальского края, в котором разместили кабинеты узких специалистов, капитально отремонтировали по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в минздраве региона.

«Капитальный ремонт двухэтажного здания, совмещенного с поликлиникой и стационаром Тунгокоченской центральной районной больницы, завершен благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. На первом этаже здания организовали работу врачей-специалистов: прием здесь ведут хирург, стоматолог, офтальмолог, акушер, а также проводят гастроскопию», — рассказали в пресс-службе.

Это позволило обеспечить комфортные условия как для врачей, так и для посетителей. Кабинеты оборудованы всем необходимым. Больница обслуживает жителей административного центра района Верх-Усугли, где проживает более 2,1 тыс. человек, и всего муниципалитета с населением более 10 тыс. человек.