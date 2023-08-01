На Восточном автоматическую станцию «Луна-25» пристыковали к разгонному блоку «Фрегат»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный продолжается подготовка автоматической станции «Луна-25» для запуска к естественному спутнику Земли.

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Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») пристыковали «Луну-25» к разгонному блоку «Фрегат».

После этого они приступили к совместным проверкам «Фрегата» и «Луны-25».

Запуск «Луны-25» с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован в августе 2023 года.

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru