Венталл запустил ещё одну сварочную линию: 300 т сварного двутавра в месяц

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1 августа 2023 г. холдинг «Венталл» запустил на заводе в Обнинске Калужской области ещё одну линию по выпуску сварной двутавровой балки. Это позволит выпускать дополнительно 300 т высококачественной продукции в месяц и даст холдингу дополнительные возможности по удовлетворению быстрорастущего рыночного спроса. Всего в распоряжении «Венталла» будет 6 линий по производству сварной балки.

«Запуск линии сварного двутавра вызван логикой изменения рыночной конъюнктуры, — говорит Дмитрий Юрьев, коммерческий директор по проектным продажам холдинга Венталл. — За последние три года мы видим удвоение спроса на эту продукцию, и он продолжает расти. Новая линия позволяет, помимо уже имеющихся мощностей, дополнительно получить 300 тонн балки в месяц, а особенности современного оборудования дают возможность изготавливать двутавры с большими катетами сварных швов и широкие по геометрии — с высотой стенки от 200 до 3000 мм».

Сварная двутавровая балка является востребованной альтернативой горячекатаного двутавра за счет широкой номенклатуры и возможности реализовывать большее количество конфигураций металлоконструкций. Её использование снижает вес конструкции до 30% с соответствующим уменьшением общих затрат.

Увеличение выпуска позволит холдингу расширить свои рыночные возможности и разнообразить ассортимент выпускаемых металлоконструкций.