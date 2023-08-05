На ЧМУ впервые изготовила оборудование для распределения руды

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На Череповецком металлургическом комбинате (входит в «Северсталь») освоили производство роторов загрузочных устройств для нужд Яковлевского горно-обогатительного комбината. Первые два загрузчика изготовлены силами машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» и уже отгружены клиенту.

Ротор загрузочного устройства предназначен для равномерного распределения руды, поступающей в сушильный барабан. Оборудование эксплуатируется в условиях постоянного абразивного износа, поэтому для продления срока службы материалом для изготовления определен высокопрочный металлопрокат «Северстали».

"Наши машиностроители впервые работали над таким нестандартным заказом. Особенности конструкции требовали повышенного внимания к используемым в процессе материалам, поэтому для реализации проекта выбрана сталь марки Powerhard. Она гарантирует высокую износостойкость и надежность конструкции роторов. Дополнительно специалисты использовали самоупрочняющуюся в процессе эксплуатации проволоку, что обеспечит необходимую пластичность и прочность сварных соединений", — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Для создания загрузчиков специалистами Яковлевского ГОКа была разработана конструкторская документация и 3D-модель ротора. Вместе с тем, для обеспечения эффективной собираемости эксперты машиностроительного центра предусмотрели механическую обработку ряда позиций, а также разработку дополнительной документации и оснастки.

Сложная геометрия изделия наглядно показывает пример отличия машиностроительных сварных конструкций от строительных. Она требует высокой трудоемкости при относительно небольшой металлоемкости. Успешное выполнение первого такого заказа говорит о наличии у специалистов машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» необходимых компетенций для выполнения сложных конструкций.