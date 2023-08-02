ЦНИИТОЧМАШ изготовил орудийные вычислительные комплексы для артиллерии ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ») изготовил для заказчика партию орудийных вычислительных комплексов (ОВК).

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ОВК предназначены для 120-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Нона-СМ», которые подразделения Воздушно-десантных войск эффективно используют в ходе боевых действий.

Комплексы обеспечивают автоматизацию процессов управления и сокращают время решения огневых задач.

В канун Дня ВДВ изделия прошли военную приемку и отгружены заказчику.

Орудийный вычислительный комплекс был разработан в ЦНИИТОЧМАШ в начале 2000-х годов в процессе модернизации САО «Нона». Институт также осуществлял научное сопровождение создания этого самоходного артиллерийского орудия.