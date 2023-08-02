Состоялся очередной заход пассажирского судна к новому плавучему причалу в морском порту Таганрог

2 августа к новому плавучему причалу № 9 в морском порту Таганрог пришвартовалось пассажирское судно — теплоход «Сергей Кучкин».

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ФГУП «Росморпорт» завершило строительство плавучего причала для приема пассажирских судов в морском порту Таганрог в мае 2023 года.

Причал создан во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Длина причала — 96 м, ширина — 16 м. Предприятие также выполнило ремонтные дноуглубительные работы в акватории морского порта для обеспечения подхода и швартовки морских и речных пассажирских судов у причала.

Объект рассчитан на пассажирские суда длиной до 141 м. Ввод нового причала позволит восстановить пассажирское водное сообщение между Таганрогом, Азовом и Ростовом-на-Дону, а также окажет положительное влияние на туристическую привлекательность исторического города Таганрог и развитие региона в целом.

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru