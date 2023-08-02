Установлен новый гофроагрегат на Павлово-Посадском Гофрокомбинате. В полтора раза мощнее!

Вот и завершились работы по установке и настройке нового гофроагрегата на Павлово-Посадском Гофрокомбинате. Оборудование запущено, получены первые метры трехслойного гофрокартона.

Руководством компании был проведен анализ рынка технологичных решений, в результате которого в качестве поставщика оборудования была выбрана китайская компания JSMashine, с которой нам уже доводилось сотрудничать ранее.

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Компания JSMashine — это не просто производственное предприятие, это еще и мощный исследовательский центр с собственными высокотехнологичными разработками, более 40 лет занимающееся упаковочным оборудованием.

В течение нескольких месяцев приглашенные специалисты компании, совместно с нашими штатными специалистами, осуществляли настройку и готовили к пуску новый агрегат. Одновременно с этим технические и технологические службы активно изучали нюансы настройки нового оборудования, обменивались опытом с иностранными специалистами.

Новый JETS400 — одна из наиболее технологичных разработок компании JSM на сегодняшний день. Гофроагрегат оснащен самообучающейся адаптивной системой с интеллектуальным управлением. Максимальная скорость работы 400 м/мин. Рабочая скорость при производстве трехслойного гофрокартона: 340～380м/мин. Гофроагрегат способен производить гофрокартон профилей В, С и Е.

Новый гофроагрегат не просто запущен, он уже интегрирован в единый производственный цикл, объединяющий все процессы. Он соединяется с действующей автоматической транспортной системой, которая обеспечивает автоматизированный съем заготовки, ее распределение и доставку на перерабатывающие линии.

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Несмотря на высокий уровень автоматизации производственных процессов, запуск новых мощностей требует очередного расширения штата. На производстве открываются новые вакансии, количество сотрудников постоянно увеличивается.