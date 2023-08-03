На НЕФАЗЕ строят площадку для испытаний пассажирской техники

В ПАО «НЕФАЗ», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, в рамках проекта «Развитие производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов до 3000 единиц в год» идёт строительство площадки для проведения приёмо-сдаточных испытаний пассажирского транспорта.

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Вопросы качества пассажирского транспорта — в числе приоритетных. От качества выпускаемой техники зависит безопасность пассажиров, срок её службы и надёжность.

Испытание транспорта на автомобильных дорогах общего пользования затрудняет проведение полноценной проверки ввиду загруженности дорог и наличия пешеходов. В связи с этим в рамках реализации проекта «Развитие производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов до 3000 единиц в год» в ПАО «НЕФАЗ» идёт строительство площадки для обкатки пассажирского транспорта при проведении приёмо-сдаточных испытаний.

«Строительство площадки мы начали в октябре прошлого года. До наступления зимы выполнили срез растительного слоя, отсыпали котлован, провели земляные работы. С наступлением весны строительство продолжилось, — рассказал начальник отдела капитального строительства Максим Армянинов. — На данный момент подрядной организацией завершены работы по устройству земляного полотна, производится отсыпка песчано-гравийной смеси, после которой будет произведена отсыпка щебнем, с последующей укладкой двух слоев асфальтобетонной смеси. Параллельно ведется подготовка к устройству забора, монтажу освещения и системы видеонаблюдения».

В состав площадки войдёт автомобильная дорога с тремя участками искусственных неровностей («рябь», «волна», «булыжное покрытие ровного мощения») протяжённостью по 100 метров каждый. Также будет возведена эстакада высотой 7,2 метра для проведения испытаний пассажирского транспорта на подъём и спуск. Помимо испытания ходовой части появится возможность производить шумовые замеры. Всю площадку планируется огородить 3D-забором с выездом с территории завода, будут смонтированы ворота и установлен шлагбаум. Современные светодиодные светильники на опорах освещения позволят проводить испытания не только в светлое время суток. Также проектом предусмотрен монтаж системы видеонаблюдения на всех участках трека. Все строительные работы планируется завершить в сентябре текущего года.

Учитывая растущую потребность российских регионов в обновлении парков городского общественного транспорта, «КАМАЗ» ведёт планомерную работу по расширению мощностей автобусного производства и развитию модельного ряда пассажирского транспорта. Линейка пассажирского транспорта, производимого на «НЕФАЗе», постоянно расширяется. Так, например, в дополнение к выпускаемым автобусам и электробусам в этом году планируется начать серийное производство низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825. К их испытаниям площадка также будет подготовлена. В настоящий момент специалистами ООО «ПКФ «СНАРК» (г. Санкт-Петербург) выполняется проектирование контактной сети, которая должна появиться в начале следующего года.