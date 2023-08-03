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Образование

Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по экономике

Подведены итоги VI Международной олимпиады по экономике. Все участники российской сборной завоевали медали:

  • Иван Делозари — золото;
  • Дарья Голубева, Екатерина Лексина, Александр Шилин — серебро;
  • Анна Мастинен — бронза.

Олимпиада проводилась в три соревновательных тура для школьников 16-18 лет.

Во время первого испытания школьники смогли почувствовать себя инвесторами, им необходимо было выбрать оптимальную стратегию вложений в финансовом симуляторе.

Второй тур был посвящен решению открытых экономических вопросов. Организаторы предложили подумать о том, какие последствия могут оказывать новые технологии на рынок труда и как суверенный долг страны влияет на ее развитие.

На заключительном туре олимпиады школьники разбирались в особенностях совместного частного и государственного финансирования социально значимых проектов и разрабатывали стратегию создания общественного пространства и новых кампусов для университета.

За победу боролись команды из 48 стран мира. Организатором выступила Греция. Российские участники выполняли задания дистанционно на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.
Источник: https://olimpiada.ru/news/26847

олимпиада, образование, экономика
  • Нет аватара mastodonta
    04.08.2303:30:33

    как бы не совсем экономика, судя по задачам это больше финансы.

    #1266498
    • Нет аватара termometrix
      04.08.2311:47:43

      Согласен, но финансы по-прежнему считаются разделом экономики.

      #1266508
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