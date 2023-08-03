Хабаровский судостроительный завод приступил к ходовым испытаниям краболова «Кедон»
Краболовное судно «Кедон» проекта 03141, строительство которого ведется специалистами Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), вышло в море на заводские ходовые испытания.
В ходе мероприятий хабаровские корабелы подтвердят технические характеристики судна, проверят навигационное и основное судовое оборудование, а также работу систем автоматики, связи и жизнеобеспечения.
«Кедон» — второе судно проекта 03141, строящееся для магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл». Первое судно «Омолон» передано заказчику в начале апреля. Строительство краболовов ведется в рамках реализации программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержке отечественных судостроительных заводов.
Краболовное судно спущено на воду в конце августа 2022 года и предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
Основные технические характеристики:
Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel
Длина наибольшая — 63,27 метра;
Ширина наибольшая — 10,60 метра;
Высота борта (до верхней палубы) — 4,60 метра;
Валовая вместимость -1048 тонн;
Мощность ГД — 1618 кW;
Cкорость — 14 узлов;
Экипаж — 21 человек;
Автономность — 45 суток.
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