«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области
В Шахтах 2 августа состоялось торжественное открытие Шахтинского трубного завода (ШТЗ). Он расположен в посёлке Наклонная.
Новый завод является частью предприятия «Техмаш», которое функционирует в Шахтах с 2005 года. Производством стальных труб «Техмаш» занялся ещё в 2013 году. Постепенно данное направление набирало обороты. В декабре 2022 года было подписано соглашение о создании предприятия по этому профилю с Королёвским трубным заводом. Расширять производство решили на новой площадке.
2 августа на заводе запущено производство листового проката.
На первом этапе мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн продукции в месяц. А при полной загрузке новый завод сможет производить 15 тысяч тонн.
Работа в цехах уже кипит — на ШТЗ трудятся 90 человек. В следующем году завод разовьёт максимальную мощность, чтобы её обеспечить понадобится ещё 90 человек.
- В Волгодонске стартовала отгрузка парогенераторов для блока № 2 АЭС «Аккую»
- «Атоммаш» — крупнейшее в стране производство оборудования для атомных станций
- «Атоммаш» отгрузил первые ёмкости системы пассивной безопасности для энергоблока № 1 АЭС «Аккую»