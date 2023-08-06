«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области

© kvu.su

В Шахтах 2 августа состоялось торжественное открытие Шахтинского трубного завода (ШТЗ). Он расположен в посёлке Наклонная.

Новый завод является частью предприятия «Техмаш», которое функционирует в Шахтах с 2005 года. Производством стальных труб «Техмаш» занялся ещё в 2013 году. Постепенно данное направление набирало обороты. В декабре 2022 года было подписано соглашение о создании предприятия по этому профилю с Королёвским трубным заводом. Расширять производство решили на новой площадке.

2 августа на заводе запущено производство листового проката.

© kvu.su

На первом этапе мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн продукции в месяц. А при полной загрузке новый завод сможет производить 15 тысяч тонн.

Работа в цехах уже кипит — на ШТЗ трудятся 90 человек. В следующем году завод разовьёт максимальную мощность, чтобы её обеспечить понадобится ещё 90 человек.

© shahty.ru

© donday-shakhty.ru

© donday-shakhty.ru