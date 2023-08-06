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Новые заводы и цеха

«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области

 © kvu.su

В Шахтах 2 августа состоялось торжественное открытие Шахтинского трубного завода (ШТЗ). Он расположен в посёлке Наклонная.

Новый завод является частью предприятия «Техмаш», которое функционирует в Шахтах с 2005 года. Производством стальных труб «Техмаш» занялся ещё в 2013 году. Постепенно данное направление набирало обороты. В декабре 2022 года было подписано соглашение о создании предприятия по этому профилю с Королёвским трубным заводом. Расширять производство решили на новой площадке.

2 августа на заводе запущено производство листового проката.

 © kvu.su

На первом этапе мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн продукции в месяц. А при полной загрузке новый завод сможет производить 15 тысяч тонн.

Работа в цехах уже кипит — на ШТЗ трудятся 90 человек. В следующем году завод разовьёт максимальную мощность, чтобы её обеспечить понадобится ещё 90 человек.

 © shahty.ru

 © donday-shakhty.ru

 © donday-shakhty.ru
Источник: https://shakhty-media.ru/v-shahtah-otkrylsya-novyj-zavod/

машиностроение, Ростовская область
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