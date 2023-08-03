На ВСЗ спустили на воду траулер-процессор «Братья Лаптевы»

На Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду траулера-процессора проекта KMT02.03 «Братья Лаптевы».

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Траулер строится по заказу ООО «КОМПАНИЯ ЛКТ» (входит в группу «ФОР»).

В церемонии приняли участие генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный завод» Сергей Черногубовский, глава администрации МО «Выборгский район» Валерий Савинов, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, генеральный директор ООО «Компания ЛКТ» Александр Борисов.

«Траулер-процессор «Братья Лаптевы» строится в рамках программы «инвестиционных квот». Эта программа — действенный механизм государственной поддержи обновления российского промыслового флота. Мы видим, она работает, стимулирует размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. И позволяет шаг за шагом создать конкурентноспособный современный отечественный флот с большим технологическим запасом прочности, достаточным для того, чтобы занять и удерживать лидерские позиции в мировом рыболовстве», — уверен Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Траулер строится в непростые с военной и экономической точки зрения времена для нашей страны. Корабелы Выборгского судостроительного завода, несмотря на трудности, добросовестно выполняют свою работу. Мы вносим свою посильную лепту в дело всей корпорации — строим флот сильной страны. Уверен, что обладающий колоссальным опытом коллектив завода справится с поставленными задачами», — отметил генеральный директор ВСЗ Сергей Черногубовский.

Траулер «Братья Лаптевы» заложен 22 сентября 2020 года. Это второе судно проекта КМТ02 из серии, которая строится на ВСЗ. Строительство траулеров ведется в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР», на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта.

Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 2375 куб. м.

Технические характеристики судна:

длина — 80,4 м,

ширина — 15,4 м,

осадка — 6,55 м,

водоизмещение — 5550 т,

мощность энергетической установки — 4640 кВт.

Ледовый класс Ice 3.