В Москве разработали первый российский аппарат для насыщения крови кислородом
Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала мембранный оксигенатор. На данный момент на российском рынке представлены аппараты зарубежных производителей.
Аппарат используют для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислого газа во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности.
Оксигенатор, полностью разработанный отечественными специалистами, уже готовят к выходу на рынок. Аппарат прошел клинические исследования, сейчас идет его регистрация в российском государственном реестре медицинских изделий. После вывода устройства на рынок основными заказчиками станут больничные стационары.
Компания «Оксикор» планирует локализовать производство мембранного оксигенатора на площадке «Печатники» в Москве. Запуск первой очереди намечен на сентябрь 2023 года, второй — на январь 2024-го. На первом этапе планируется выпуск 10 тысяч аппаратов, далее он вырастет до 50 тысяч единиц в год.
- Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал компактный рентгеновский аппарат
- В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпуск вакцины против инфекционных заболеваний коров
- Московское предприятие разработало робота-амфибию
03.08.2322:34:30