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Производство

На Западно-Сибирском металлургическом комбинате расширили производство прокатных валков и бандажей

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Ранее эти комплектующие для рельсобалочного стана ЕВРАЗ ЗСМК (Западно-Сибирский металлургический комбинат), шаропрокатного стана ЕВРАЗ НТМК (Нижне-Тагильский металлургический комбинат) и мелкосортного стана ЕВРАЗ Каспиан Сталь (Кустанай, Казахстан) компания приобретала за рубежом. Теперь нужную оснастку для главных прокатных агрегатов производят самостоятельно, в дивизионе «Сибирь».

Для этого приобрели необходимое оборудование:

— печь для термической обработки валков с отечественным программным обеспечением;— токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ, обеспечивающий точность обработки изделий;- прибор ультразвукового контроля для тщательной проверки качества валков.

Первая партия валков и роликов уже отправилась к производственникам сибирской, уральской и казахстанской площадок ЕВРАЗа.

Планируемый экономический эффект от реализации инвестпроекта составит более 70 млн рублей в год. В будущем возможно приобретение оборудования для изготовления более габаритных прокатных валков и бандажей.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/151536

металлообработка, машиностроение, Западно-Сибирский металлургический комбинат, ЕВРАЗ
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