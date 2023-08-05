На Западно-Сибирском металлургическом комбинате расширили производство прокатных валков и бандажей
Ранее эти комплектующие для рельсобалочного стана ЕВРАЗ ЗСМК (Западно-Сибирский металлургический комбинат), шаропрокатного стана ЕВРАЗ НТМК (Нижне-Тагильский металлургический комбинат) и мелкосортного стана ЕВРАЗ Каспиан Сталь (Кустанай, Казахстан) компания приобретала за рубежом. Теперь нужную оснастку для главных прокатных агрегатов производят самостоятельно, в дивизионе «Сибирь».
Для этого приобрели необходимое оборудование:
— печь для термической обработки валков с отечественным программным обеспечением;— токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ, обеспечивающий точность обработки изделий;- прибор ультразвукового контроля для тщательной проверки качества валков.
Первая партия валков и роликов уже отправилась к производственникам сибирской, уральской и казахстанской площадок ЕВРАЗа.
Планируемый экономический эффект от реализации инвестпроекта составит более 70 млн рублей в год. В будущем возможно приобретение оборудования для изготовления более габаритных прокатных валков и бандажей.
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