Завершены ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I»
Средне-Невский судостроительный завод (входит Объединенную судостроительную корпорацию) завершил ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I» проекта 04580 «Котлин».
Мероприятия прошли в два этапа в акватории Невы и в водах Ладожского озера.
Специалисты завода проверили скоростные качества катамарана, его маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации. В ближайшее время судно будет передано заказчику — «Нева Тревел» и встанет на регулярный маршрут.
Скоростной пассажирский катамаран «Форт Пётр I» — второе судно проекта 04580 «Котлин». Катамараны спроектированы для использования на внутренних водных путях и прибрежных морских районах. Их особенность в том, что конструкция адаптирована к навигации в черте Петербурга с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив.
Катамаран создан для работы на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». Линия была открыта в 2021 году совместными усилиями проекта «Остров фортов» и ООО «Нева Тревел». До этого регулярное водное сообщение между центром Петербурга и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие.
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