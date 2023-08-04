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Судостроение и судоходство

Завершены ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I»

Средне-Невский судостроительный завод (входит Объединенную судостроительную корпорацию) завершил ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I» проекта 04580 «Котлин».

 © www.aoosk.ru

Мероприятия прошли в два этапа в акватории Невы и в водах Ладожского озера.

Специалисты завода проверили скоростные качества катамарана, его маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации. В ближайшее время судно будет передано заказчику — «Нева Тревел» и встанет на регулярный маршрут.

Скоростной пассажирский катамаран «Форт Пётр I» — второе судно проекта 04580 «Котлин». Катамараны спроектированы для использования на внутренних водных путях и прибрежных морских районах. Их особенность в том, что конструкция адаптирована к навигации в черте Петербурга с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив.

Катамаран создан для работы на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». Линия была открыта в 2021 году совместными усилиями проекта «Остров фортов» и ООО «Нева Тревел». До этого регулярное водное сообщение между центром Петербурга и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...azhirskogo-katamarana-fort-pyetr-i/

судостроение, ходовые испытания, катамараны, Средне-Невский судостроительный завод, ОСК, Санкт-Петербург
  • alex4spb alex4spb
    04.08.2312:01:27

    новости конечно +    

    но фраза «регулярное водное сообщение между центром Петербурга и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие" вызывает умиление.

    #1266513
    • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
      04.08.2315:17:07

      Почему?

      #1266535
      • alex4spb alex4spb
        04.08.2315:52:50

        потому что 1450р за билет до Кронштадта при наличии сухопутного маршрута, это очень сильно на любителя.

        #1266537
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          04.08.2316:22:14

          Будут ездить. Туристы во всяком случае.

          #1266538
          • alex4spb alex4spb
            04.08.2316:58:01

            да будут конечно. ездят же в «на фонтаны», хотя есть электричка.    

            просто сама постановка вопроса, об отсутствии РЕГУЛЯРНОГО водного сообщения, у аборигенов (к коим себя отношу) вызывает ухмылку.

            Отредактировано: alex4spb~16:58 04.08.23
            #1266544
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              04.08.2317:30:45

              Ну это да, непорядок.

              #1266549
            • Jorjio774 Jorjio774
              04.08.2317:45:52

              Ну, у меня, честно говоря,появление электротранспорта на реке Москве вызывает радость. Это новые/модернизированные производства, компетенции, развитие туризма и пр. Хотя, вроде как, в Москве есть метро и др.общественный транспорт.   

              #1266552
              • alex4spb alex4spb
                04.08.2318:00:20

                ой-вэй! при Валентине Ивановне у нас таки тоже был водный транспорт.

                и таки прошу отметить, по цене автобуса. а не это вот всё.

                #1266553
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