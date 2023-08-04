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Фотофакты

На Восточном на автоматическую станцию «Луна-25» накатили головной обтекатель

На космодроме Восточный специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») произвели накатку головного обтекателя на автоматическую станцию «Луна-25».

 © www.roscosmos.ru

Собранная космическая головная часть готовится к транспортировке на общую сборку ракеты космического назначения.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» собрана в «пакет» (первая и вторая ступени). Специалистам предстоит пристыковать космическую головную часть к третьей ступени ракеты-носителя, а потом присоединить их к «пакету» на транспортно-установочном агрегате, завершив общую сборку ракеты космического назначения.

Запуск «Луны-25» с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован в августе 2023 года.

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru
Источник: https://www.roscosmos.ru/39579/

фотофакты, космонавтика, подготовка к полёту, «Луна-25», Роскосмос, Восточный
  • alex4spb alex4spb
    04.08.2313:43:14

    сегодня конкретизировали дату запуска — 11 августа в 01:00 мск.

    #1266525
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    04.08.2317:25:34

    Надеюсь они подстраховались, а то соседи могут напакостить.

    #1266547
    • alex4spb alex4spb
      04.08.2317:45:18

      какие «соседи» и каким образом?

      #1266551
      • Нет аватара mastodonta
        05.08.2307:00:33

        помню несколько странных историй с запусками и посадками в доРогозинскую эпоху, самая яркая — зачем наши космонавты взяли с собой на орбиту «пироболты», а потом выходили в космос и меняли на своём спускаемом аппарате, после чего прекратились спуски по баллистической траектории.

        #1266571
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