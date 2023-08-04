На Восточном на автоматическую станцию «Луна-25» накатили головной обтекатель
На космодроме Восточный специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») произвели накатку головного обтекателя на автоматическую станцию «Луна-25».
Собранная космическая головная часть готовится к транспортировке на общую сборку ракеты космического назначения.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» собрана в «пакет» (первая и вторая ступени). Специалистам предстоит пристыковать космическую головную часть к третьей ступени ракеты-носителя, а потом присоединить их к «пакету» на транспортно-установочном агрегате, завершив общую сборку ракеты космического назначения.
Запуск «Луны-25» с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован в августе 2023 года.
Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.
- На Восточном автоматическую станцию «Луна-25» пристыковали к разгонному блоку «Фрегат»
- Ракета «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс Восточного
- На Восточный доставлены 42 российских и зарубежных малых спутника для предстоящего запуска
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