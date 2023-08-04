Ростех создал «Биосейф» для защиты личной информации на смартфонах

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал приложение «Биосейф» для хранения на мобильном устройстве личной информации пользователя в зашифрованном виде.

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Решение обеспечивает безопасность данных за счет применения технологий биометрической аутентификации, нейронных сетей и криптографии. Приложение будет впервые продемонстрировано на форуме «Армия-2023».

Для ограничения доступа к информации в приложении «Биосейф» применяется технология, которая не хранит ключи шифрования, а воспроизводит их из биометрических данных пользователя с помощью нейросетей. Биометрические данные также нигде не хранятся, таким образом, утрата телефона не может привести к хищению личной информации.

Программный продукт разработан Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом холдинга «Росэлектроника».

«Приложение „Биосейф“ предназначено для безопасного хранения на мобильном устройстве таких данных, как пароли доступа, паспортные данные, данные банковских карт и счетов. Шифрование и расшифрование файлов выполняется непосредственно на мобильном устройстве. Доступ к данным может получить только их владелец по криптографическому ключу, который, в свою очередь, разделен на две половины. Одна — нейронная сеть, вторая — сам человек со своей уникальной биометрией. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены», — рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

Технология защиты информации, применяемая в приложении «Биосейф», также может использоваться в платежных и медицинских системах, для проведения электронного голосования и для создания цифровых удостоверений — паспортов, водительских прав, страховых свидетельств.

Учебная версия программы передана в Академию управления МВД России для изучения в рамках дисциплин, посвященных теме искусственного интеллекта.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет 14-20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковном городе Кубинка.