ПСЗ «Янтарь» вывел на стапель крупнейший траулер страны
Большой морозильный рыболовный траулер «Виктор Гаврилов» размещен на стапеле ПСЗ «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для установки главного двигателя и оборудования.
Завод «Янтарь» совместно с Рыболовецким колхозом имени Ленина подготовили основной пакет оборудования БМРТ «Виктор Гаврилов», необходимый для завершения этапа формирования корпуса.
На стапеле на судно будет установлен главный двигатель, валолиния, винт и другое оборудование. Завершение этапа формирования корпуса будет выполнено в требуемые сроки.
Справка:
Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670WSD строится по заказу Рыболовецкого колхоза имени В.И.Ленина (Петропавловск-Камчатский). Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях в рамках программы «квоты под киль». Он был заложен 26 августа 2019 года и назван в честь капитана дальнего плавания и ветерана РК им. Ленина
Судно предназначено для лова пелагических пород рыбы, а также будет использоваться как плавбаза для ее переработки. На борту траулера разместятся орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.
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04.08.2319:11:47
04.08.2319:37:01