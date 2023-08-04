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Судостроение и судоходство

ПСЗ «Янтарь» вывел на стапель крупнейший траулер страны

Большой морозильный рыболовный траулер «Виктор Гаврилов» размещен на стапеле ПСЗ «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для установки главного двигателя и оборудования.

 © www.aoosk.ru

Завод «Янтарь» совместно с Рыболовецким колхозом имени Ленина подготовили основной пакет оборудования БМРТ «Виктор Гаврилов», необходимый для завершения этапа формирования корпуса.

На стапеле на судно будет установлен главный двигатель, валолиния, винт и другое оборудование. Завершение этапа формирования корпуса будет выполнено в требуемые сроки.

Справка:

Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670WSD строится по заказу Рыболовецкого колхоза имени В.И.Ленина (Петропавловск-Камчатский). Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях в рамках программы «квоты под киль». Он был заложен 26 августа 2019 года и назван в честь капитана дальнего плавания и ветерана РК им. Ленина

Судно предназначено для лова пелагических пород рыбы, а также будет использоваться как плавбаза для ее переработки. На борту траулера разместятся орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...-stapel-krupneyshiy-trauler-strany/

судостроение, новые суда, траулер, вывод на стапель, ПСЗ «Янтарь», ОСК, Калиниград
  • oleg repin oleg repin
    04.08.2319:11:47

    Подскажите дилетанту какова функция бульбы на носу? Лет сто двадцать назад на военном корабле это был таран.

    #1266559
    • Нет аватара Avtolik
      04.08.2319:37:01

      Снижает сопротивление воды в тихую погоду, что экономит до 10-15% топлива, а так же усиливает прочность носовой оконечности корпуса.

      На военных кораблях и подлодках дополнительно в них ставят локаторы и сонары.

      #1266563
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