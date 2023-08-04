ПСЗ «Янтарь» вывел на стапель крупнейший траулер страны

Большой морозильный рыболовный траулер «Виктор Гаврилов» размещен на стапеле ПСЗ «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для установки главного двигателя и оборудования.

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Завод «Янтарь» совместно с Рыболовецким колхозом имени Ленина подготовили основной пакет оборудования БМРТ «Виктор Гаврилов», необходимый для завершения этапа формирования корпуса.

На стапеле на судно будет установлен главный двигатель, валолиния, винт и другое оборудование. Завершение этапа формирования корпуса будет выполнено в требуемые сроки.

Справка:

Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670WSD строится по заказу Рыболовецкого колхоза имени В.И.Ленина (Петропавловск-Камчатский). Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях в рамках программы «квоты под киль». Он был заложен 26 августа 2019 года и назван в честь капитана дальнего плавания и ветерана РК им. Ленина

Судно предназначено для лова пелагических пород рыбы, а также будет использоваться как плавбаза для ее переработки. На борту траулера разместятся орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.