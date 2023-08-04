ТМХ изготовил резервную ДГУ для Курской АЭС-2

АО «Коломенский завод» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») завершил приемочные испытания дизель-генератора 20ЭДГ500 из состава дизель-генераторной установки ДГУ6300 для резервного энергоснабжения одного из энергоблоков Курской атомной электростанции-2.

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Мощность дизель-генераторной установки оставляет 6300 кВт (6,3 МВт) — это более 8500 л.с.

20ЭДГ500 — самый мощный на сегодняшний день дизельный двигатель, выпущенный на предприятии за всю его историю. Его разработчиком является Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ. Технико-экономические характеристики, заложенные в конструкцию 20ЭДГ500, полностью соответствуют требованиям заказчика — Госкорпорации «Росатом». Двигатель Коломенского завода соответствует передовым зарубежным аналогам по расходу топлива и масла, ресурсу, приемистости.

Опытный образец двигателя нового поколения 20ЧН26,5/31 (Д500) был создан на Коломенском заводе в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» в 2015 году.

Испытания дизель-генератора для нужд Курской АЭС-2 проводились с участием представителей заказчика (АО АСЭ), эксплуатирующей организации (новой АЭС) и специализированной организаций (АО ВО «Безопасность», АО ВПО «ЗАЭС»), уполномоченных осуществлять контроль качества изготовления продукции для атомной промышленности.

ТМХ и Росатом заинтересованы в совместной работе по обеспечению АЭС дизель-генераторными установками отечественного производства. Основой для взаимодействия компаний в этой области послужило подписанное в прошлом году на полях XII Международного форума «АТОМЭКСПО» соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области поставок ДГУ. ТМХ является единственным в России производителем двигателей, которые могут быть использованы в составе резервных ДГУ атомных электростанций.

ДГУ6300 на базе перспективного двигателя 20ЭДГ500 откроет поставку мощных ДГУ для АЭС с дизелями нового поколения типа Д500.

Коломенский завод производит резервные дизель-генераторные установки для атомных станций с 2003 года, они используются, в частности, на Белоярской АЭС.

На атомной электростанции резервная дизель-генераторная установка используется в качестве резервного источника электроснабжения потребителей собственных нужд в случае возникновения нештатных ситуаций.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.

Коломенский завод — уникальный центр компетенций по производству среднеоборотных двигателей на базе собственных конструкторских разработок ТМХ. С 2018 года на предприятии реализуется крупномасштабная инвестиционная программа по техническому перевооружению производства, которая в 2023 году получила дополнительную поддержку на федеральном уровне.

Общий объем инвестиционной программы ТМХ по модернизации и техническому перевооружению Коломенского завода до 2022 гг. составил более 12,5 млрд. рублей. В ходе выполнения мероприятий инвестпроекта было приобретено и установлено около 200 единиц современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновлен парк грузоподъёмного оборудования, внедрены энергосберегающие технологии на объектах энергетического комплекса, построен Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ, освоены новые направления деятельности — ремонт тепловозов и дизелей. Также были созданы новые участки производства блоков цилиндров, топливной аппаратуры, организована поточная линия сборки серийных двигателей. В финальной стадии строительства — центр для их испытаний.

В настоящее время предприятие продолжает активно развивать производственную базу по изготовлению ключевых компонентов двигателей. В период 2023-2027 гг. общий объем инвестиций, направленных на обеспечение глобального технологического суверенитета в области среднеоборотного двигателестроения, составит более 26 млрд. рублей (с привлечением как собственных, так и целевых заёмных средств ФРП). Будут организованы центры компетенций по изготовлению компонентов цилиндро-поршневой группы и коленчатых валов, участки комплексных линий по изготовлению вкладышей и шатунных втулок, распределительных валов, приводов насосов и пр., модернизирована инфраструктура, разработаны новые модификации двигателей для перспективных моделей новой техники, применяемых в различных областях промышленности.

Общий объем инвестиционной программы ТМХ по техническому перевооружению производства Коломенского завода в 2018-2022 гг. составил более 12,5 млрд. рублей. В ходе выполнения мероприятий инвестпроекта было приобретено и установлено около 200 единиц современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновлен парк грузоподъёмного оборудования, внедрены энергосберегающие технологии на объектах энергетического комплекса, построен Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ, освоены новые направления деятельности — ремонт тепловозов и дизелей. Также были созданы новые участки производства блоков цилиндров, топливной аппаратуры, организована поточная линия сборки серийных двигателей. В финальной стадии строительства — центр для их испытаний.

Многолетняя работа по развитию и модернизации производства, локализации ключевых компонентов дизельных двигателей (с привлечением как собственных, так и целевых заёмных средств ФРП) будет продолжена в 2023-2027 гг. В этот период общий объем инвестиций, направленных на обеспечение глобального технологического суверенитета в области среднеоборотного двигателестроения, составит более 26 млрд. рублей. Будут организованы центры компетенций по изготовлению компонентов цилиндро-поршневой группы и коленчатых валов, участки комплексных линий по изготовлению вкладышей и шатунных втулок, распределительных валов, приводов насосов и пр., модернизирована инфраструктура, разработаны новые модификации двигателей для перспективных моделей новой техники, применяемых в различных областях промышленности.