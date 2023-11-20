Норникель роботизировал внутренние процессы на базе российской платформы PIX PRA. И это крупнейший проект компании в области политики технологической независимости

Центр компетенций RPA «Норникеля» совместно с командой «Первый Бит» импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Техническое решение предоставил вендор PIX Robotics. В рамках проекта заменили 102 робота в бухгалтерии, кадрах, казначействе, логистике, закупках, службе безопасности и ИТ — без потери функциональности.

C 2018 года «Норникель» использовал программных роботов на платформе UiPath. Специальное программное обеспечение автоматизирует повторяющееся действия, например, формирование справки 2-НДФЛ, и тем самым повышает эффективность внутренних бизнес-процессов.

После ухода UiPath с российского рынка «Норникель» выбрал отечественную платформу PIX PRA для автоматизации внутренних процессов. Проект по импортозамещению в компании стал одним из крупнейших на российском рынке RPA (Robotic process automation).

«На данный момент мы перевели на платформу PIX RPA все важные бизнес-процессы. Параллельно с миграцией наша команда Центра компетенций RPA реализовывала и запускала новых роботов для бизнес-подразделений, поскольку смогла быстро освоить отечественную платформу», — прокомментировал Виктор Татушин, руководитель проекта в «Норникеле».

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