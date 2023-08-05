Луганская «Агросфера» получила новую технику

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Компания «Агросфера» получила сельскохозяйственную технику в лизинг от компании «Росагролизинг»: 10 новых тракторов.

«У нас большое предприятие, много земли, транспорта не хватает, поэтому мы обратились в „Росагролизинг“. На полях у нас уже работают 20 комбайнов „Россельмаш“, которые мы получили. Еще 10 больших тракторов „Кировец“ работают, готовят почву под озимые культуры», — рассказал Нагородний.

В целом АО «Росагролизинг» уже поставил на предприятие 70 единиц техники. В ближайшее время аграрии ожидают следующую поставку.

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Сейчас предприятие производит более 10 видов комбикормов. Составляющие части комбикорма — это зерновое сырье, плюс подсолнечное масло, жмыхи, шроты и витаминно-минеральные добавки", — рассказал заместитель директора по производству компании «Агросфера» Андрей Тимченко.

Он отметил, что на данный момент производительность завода соствляет пять тонн комбикормов в час, но в будущем предприятие планирует увеличить мощности.

«Производительность нашего завода пять тонн комбикормов в час. Сейчас происходит еще доотладка кормового завода, и мы выйдем на производительность 40 тонн комбикормов в смену», — уточнил Тимченко.

«Агросфера» — это первое в ЛНР животноводческое предприятие с замкнутым производственным циклом: от производства кормов до убоя животных. Проект выполнен по передовым мировым технологиям и включает в себя наиболее прогрессивные решения в отношении биобезопасности. Площадь свинокомплекса — 60 гектаров. Инвестиции в строительство составили 2,8 млрд рублей. Мощность переработки составит 34 тыс. голов в год, а производство готовой продукции превысит 4 тыс. тонн.

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