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Судостроение и судоходство

«Беломорская сплавная компания» начала строительство второго буксира проекта «Ярослав»

«Беломорская сплавная компания» (Архангельская область) начала строительство второго буксира проекта «Ярослав».

 © paluba.media

Буксир предназначен для буксировки плотов с лесом.

Речной буксир проекта «Ярослав» имеет следующие характеристики:

  • Длина габаритная 28,2 м
  • Ширина габаритная 7,2 м
  • Высота борта 2,7 м
  • Осадка 1,1 м
  • Водоизмещение 132,6 т
  • Дедвейт 19 т
  • Экипаж 5 чел.

 © korabel.ru
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...vtoroy_buksir_proekta_yaroslav.html

Беломорская сплавная компания, Архангельская область, буксир, Ярослав
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