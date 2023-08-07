«Беломорская сплавная компания» начала строительство второго буксира проекта «Ярослав»
«Беломорская сплавная компания» (Архангельская область) начала строительство второго буксира проекта «Ярослав».
Буксир предназначен для буксировки плотов с лесом.
Речной буксир проекта «Ярослав» имеет следующие характеристики:
- Длина габаритная 28,2 м
- Ширина габаритная 7,2 м
- Высота борта 2,7 м
- Осадка 1,1 м
- Водоизмещение 132,6 т
- Дедвейт 19 т
- Экипаж 5 чел.
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