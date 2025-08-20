БСК ведет строительство грузовой баржи проекта 942Н

Беломорская сплавная компания (БСК) (Архангельская область) ведет строительство грузовой баржи проекта 942Н грузоподъемностью 1000 тонн.

Беломорская сплавная компания, входящая в состав холдинга ООО ПКП «Титан», продолжает формировать собственные судостроительные мощности и укреплять позиции крупнейшего логистического предприятия Северо-Запада России.

Предприятие является ведущим перевозчиком лесопродукции в РФ и одновременно осваивает новые направления — строительство и модернизацию речных судов.

БСК располагает внушительным собственным флотом, насчитывающим 31 буксир, 43 баржи грузоподъемностью от 600 до 1000 тонн, шесть плавкранов и пять плавдоков. Ежегодный объем перевозок по Северной Двине и ее притокам превышает 1 млн тонн.

С 2019 года предприятие активно развивает судостроительное направление. За этот период модернизировано свыше 20 единиц флота, построены два плавкрана, а с 2021 года компания приступила к серийному строительству буксирных судов мощностью 600 л.с. Первые суда серии — «Генерал Стрелков» и «Павел Балакшин» — уже успешно работают на внутренних водных путях.

Беломорская сплавная компания не только строит суда, но и самостоятельно обеспечивает их ремонт и обслуживание. Для этого используются собственная акватория для стоянки и докования, плавдоки и слип.