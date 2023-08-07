На площадке «Руднево» началось производство конденсаторов

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Столичное предприятие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В четвертом квартале этого года компания планирует выйти на полную производственную мощность

В начале июля 2023 года компания «Ньюкон Энерджи» организовала производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны столицы и успела выпустить свыше 20 тысяч конденсаторов. Инвестиции компании составят более 350 миллионов рублей до конца 2025 года. Сегодня на предприятии создано 80 рабочих мест. По мере выхода на полные производственные мощности, который запланирован на четвертый квартал 2023 года, дополнительно появится еще не менее 30 рабочих мест

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Компания была основана в 2000 году, а в 2023 году она расположилась в пятом корпусе на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря современным производственным мощностям и уникальным технологическим разработкам на предприятии проектируют и производят высококачественные отечественные конденсаторы.

На площадке «Руднево» ОЭЗ столицы компания разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием в их составе металлизированной полипропиленовой пленки и полимерного компаунда. Предприятие обладает собственными технологическими разработками в области конденсаторостроения, а его специалисты проводят научные исследования в этом направлении

Общая площадь производства компании, локализованного на площадке «Руднево», составляет около 5,6 тысячи квадратных метров. Конденсаторы применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.

Начальник производства компании Сергей Панасейко отметил, что предприятие является ведущим российским производителем, а изготовленные конденсаторы используются в ключевых проектах крупнейших компаний Москвы и других регионов страны. Они отвечают всем международным отраслевым стандартам.

© mos.ru

© mos.ru