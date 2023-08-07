Состоялась официальное открытие Московского цифрового завода

Московский цифровой завод — это проект научно-производственного объединения «3Д-Интеграция», работающего под брендом i3D. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с целью развития инновационных технологий и представляет собой промышленную площадку для разработки отечественных технологий аддитивного производства и локализации зарубежных, а также выполнения проектов по импортозамещению, обратному проектированию и промышленной 3D-печати.

Московский цифровой завод (МЦЗ) включает три подразделения:

AM.TECH выполняет задачи по производству и конструированию, связанные с разработкой отечественных и локализацией зарубежных промышленных 3D-принтеров;

FHZL RUS — российско-китайское предприятие по локализации сборки 3D-принтеров для печати литейных форм песчаными смесями;

«СПИН» — аддитивное производство полного цикла с оказанием услуг 3D-печати по различным инновационным технологиям, а также услуг автоматизированного контроля и обратного инжиниринга с использованием метрологических 3D-сканеров и координатно-измерительных машин.

На МЦЗ сосредоточены выдающиеся специалисты и инженеры, сотрудничающие в разработке и внедрении инновационных продуктов аддитивного производства в различные отрасли промышленности. На МЦЗ имеются инновационные 3D-принтеры, используемые для промышленной 3D-печати различными материалами — полимерами, металлами, керамикой и композитами.

Создание компанией «3Д-Интеграция» Московского цифрового завода — существенный вклад в в развитии промышленности Москвы, импортозамещение и достижение российского технологического суверенитета. Компания также ведет просветительскую деятельность в области развития аддитивных технологий в России. На площадке МЦЗ планируется проведение образовательных проектов, форумов, семинаров и научных конференций.

В настоящее время МЦЗ размещается на площади в 1300 квадратных метров, к 2025 году компания планирует инвестировать четыреста миллионов рублей в расширение производственных площадей до трех тысяч квадратных метров.

Пресс-релиз