На заводе «Бежицкая сталь» освоен выпуск букс

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На заводе АО «ПО «Бежицкая сталь» освоен выпуск букс для грузовых и маневровых тепловозов, изготавливаемых на Брянском машиностроительном заводе (оба предприятия входят в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Букса — важный элемент вагонной тележки, является связующим звеном между колёсной парой и рамой вагона. Подготовка к реализации проекта проводилась с 2021 года. Одним из условий поставки является обработанное изделие. Успешно решить эту задачу «Бежицкой стали» позволил технологически оснащённый участок механической обработки отливок.

Сейчас опытные образцы корпусов буксы находятся в испытательном центре. В сентябре планируется получение акта квалификационной комиссии. По результатам испытаний будет проведена процедура постановки на производство, что позволит выйти на серийное производство продукции.

Планируемый годовой объём поставки букс на БМЗ составляет 4158 единиц.