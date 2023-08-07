Самый большой на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс открыли в Южно-Сахалинске
7 августа в Южно-Сахалинске прошла церемония открытия аэровокзального комплекса. Терминал уже принял первый рейс из Москвы.
Новый терминал в пять раз больше старого. Площадь нового аэровокзала превышает 47 тыс. квадратных метров. Он может принимать до 5 млн пассажиров в год.
В здании сахалинского аэровокзала:
- 11 выходов;
- 50 кабин паспортного контроля;
- 8 пунктов досмотра;
- 6 телескопических трапов;
- 5 эскалаторов;
- 23 лифта;
- 4 подъёмника;
- 24 стойки общей линии регистрации — зарегистрироваться и сдать чемодан можно на любой;
- кресла с возможностью зарядки телефонов в зале ожидания.
«Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аэровокзальный комплекс возводился за счёт средств областного бюджета и частного инвестора. Общий объём финансовых вложений составил около 12,5 млрд рублей.
Создание комплекса началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введён в эксплуатацию в 2019 году. По данным пресс-службы, работы по достройке начала в октябре 2021 года компания «Красинвест».
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07.08.2321:38:08