Самый большой на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс открыли в Южно-Сахалинске

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7 августа в Южно-Сахалинске прошла церемония открытия аэровокзального комплекса. Терминал уже принял первый рейс из Москвы.

Новый терминал в пять раз больше старого. Площадь нового аэровокзала превышает 47 тыс. квадратных метров. Он может принимать до 5 млн пассажиров в год.

В здании сахалинского аэровокзала:

11 выходов;

50 кабин паспортного контроля;

8 пунктов досмотра;

6 телескопических трапов;

5 эскалаторов;

23 лифта;

4 подъёмника;

24 стойки общей линии регистрации — зарегистрироваться и сдать чемодан можно на любой;

кресла с возможностью зарядки телефонов в зале ожидания.

«Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэровокзальный комплекс возводился за счёт средств областного бюджета и частного инвестора. Общий объём финансовых вложений составил около 12,5 млрд рублей.

Создание комплекса началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введён в эксплуатацию в 2019 году. По данным пресс-службы, работы по достройке начала в октябре 2021 года компания «Красинвест».

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