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Авиация

Самый большой на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс открыли в Южно-Сахалинске

 © mashnews.ru

7 августа в Южно-Сахалинске прошла церемония открытия аэровокзального комплекса. Терминал уже принял первый рейс из Москвы.

Новый терминал в пять раз больше старого. Площадь нового аэровокзала превышает 47 тыс. квадратных метров. Он может принимать до 5 млн пассажиров в год.

В здании сахалинского аэровокзала:

  • 11 выходов;
  • 50 кабин паспортного контроля;
  • 8 пунктов досмотра;
  • 6 телескопических трапов;
  • 5 эскалаторов;
  • 23 лифта;
  • 4 подъёмника;
  • 24 стойки общей линии регистрации — зарегистрироваться и сдать чемодан можно на любой;
  • кресла с возможностью зарядки телефонов в зале ожидания.

«Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэровокзальный комплекс возводился за счёт средств областного бюджета и частного инвестора. Общий объём финансовых вложений составил около 12,5 млрд рублей.

Создание комплекса началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введён в эксплуатацию в 2019 году. По данным пресс-службы, работы по достройке начала в октябре 2021 года компания «Красинвест».

https://astv.ru...v71p8l560937474

Источник: https://mashnews.ru/samyij-bolshoj-...s-otkryili-v-yuzhno-saxalinske.html

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авиация, аэропорты, Сахалинская область
  • Kolyda Kolyda
    07.08.2321:38:08

    Рад за сахалинцев! В семидесятые-восьмидесятые годы часто бывал в командировках в Южно-Сахалинске и как-то зимой трое суток просидел в этом аэропорту в ожидании рейсов в Хабаровск. Снега навалило чуть ли не выше здания аэропорта. Полосу расчищать было бесполезно, мгновенно снова заносило снегом. Народа в порту набилось как в автобусе в час пик — ни присесть, ни в туалет сходить. Плюс крохотный буфетик. Особенно тяжело было пассажирам с ребятишками… До сих пор вспоминаю ту командировку.

    #1266688
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