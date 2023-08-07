«Маршал Крылов» испытывает новый комплекс связи

В заливе Петра Великого с экипажем корабля управления (КУ) «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) проводится учение, в рамках которого проходит испытание комплексного регистратора телеметрической информации «Регистратор».

© function.mil.ru

Новый комплекс предназначен для приема, регистрации, передачи, обработки и отображения телеметрической информации.

Накануне КУ «Маршал Крылов» вышел в море с представителями промышленности, которые осуществляют пуско-наладочные работы, а также фиксируют полученные данные.

В рамках государственных испытаний специалисты по связи из состава экипажа корабля в ходе практических действий проверят основные тактико-технические характеристики нового оборудования «Регистратор». К настоящему времени личный состав корабля отработал построение устойчивой защищенной сети связи в море, передачу сигналов управления на значительные дистанции, ретрансляцию сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи.

По завершении этапа государственных испытаний корабль управления «Маршал Крылов» вернется в пункт базирования.