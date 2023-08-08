В Красноярске завод «Борус» открыл новый цех по выпуску фронтальных погрузчиков

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Машиностроительный завод «Борус» (Группа «Карьерные машины») запустил серийное производство фронтальных погрузчиков под брендом Borus, а также наладил выпуск комплектующих собственной разработки к ним.

Общие инвестиции в создание нового цеха составили 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«При поддержке ФРП мы смогли оснастить новый производственный цех современным оборудованием. Одновременно с этим собственный конструкторский отдел компании разработал раму, ковш, стрелу, кабину и капот для фронтальных погрузчиков. В результате мы начали в новом цеху выпуск погрузчиков марки Borus в среднем ценовом сегменте грузоподъемностью 3, 3,5, 5 и 8 тонн», -рассказал директор ООО «Борус» Павел Пестриков.

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Установленное в новом цеху площадью 6 тыс. кв. м. высокотехнологичное оборудование позволило наладить выпуск фронтальных погрузчиков и комплектующих к ним. Кроме того, компания нарастила производство уже выпускаемого навесного оборудования для экскаваторов, грейдеров и другой спецтехники: лесозахватов, рыхлителей грунта, ковшей, боковых отвалов для уборки снега, ножей отвала, квик-каплеров, грейферных захватов, лифт-кабин и т. п.

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При сборке погрузчиков используются комплектующие собственной разработки и производства — уровень локализации, по оценкам компании, составляет 64%. К 2025 году красноярский завод планирует достичь уровня 80%.

До запуска нового производства, по данным компании, зарубежные производители занимали более 90% рынка фронтальных погрузчиков в России. Создание нового производства поможет снизить долю импорта в этом сегменте спецтехники. Погрузчики и навесное оборудование компании «Борус» не уступают по качеству и надежности импортному, но дешевле и логистически доступнее.

Фронтальные погрузчики красноярского производства отличаются маневренностью, высокой мощностью и универсальностью. Они легко перемещаются по дорожному покрытию на любые расстояния и подходят для транспортировки сыпучих и мелкоштучных грузов.

Основные заказчики фронтальных погрузчиков — строительные компании, предприятия горнодобывающей отрасли, складские предприятия, а также организации сельского и лесного хозяйства. Основная география поставок компании — Сибирь, Дальний Восток и Урал. Также среди покупателей погрузчиков предприятия из центральных регионов России.

В ходе реализации проекта создано 47 рабочих мест.