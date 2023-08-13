В Тотемском округе Вологодской области открылась роботизированная молочная ферма

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Первую очередь молочно-товарной фермы с системой добровольного доения открыли в деревне Кудринская в Тотемском округе. Новый коровник рассчитан на 300 голов.

Инвестиции составили 235 млн рублей.

На ферме автоматизировано практически всё. Доение осуществляется с помощью четырёх роботов. Коровы сами выбирают удобное для них время и подходят к установке. Для кормления животных также используют технику — специальный смеситель-раздатчик. Кормление происходит два раза в сутки. Воду подают автоматические поилки. Для комфорта животных установлены щётки-маятники и вентиляторы.

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По словам специалистов, такой подход положительно отражается на продуктивности коров и качестве молока, а также улучшает условия труда работников животноводческого комплекса.

Вторую очередь руководство молочного хозяйства планирует реализовать в 2024 году. Следующий этап предусматривает строительство ещё одного коровника с роботизированными установками на 300 голов.

«В сфере развития сельского хозяйства Тотемский округ входит в ТОП-3 муниципалитетов Вологодской области. С 2013 года производство молока здесь выросло почти в два раза, — отметили в Правительстве Вологодской области. — На новой ферме в деревне Кудринская организован практически полный цикл роботизации, что позволяет выпускать продукцию высочайшего качества в больших объёмах и с минимальными издержками. Производительность труда на таких фермах намного выше. Реализация такого проекта — не единичный случай. Предприятия развиваются, масштабируются, что даёт уверенность в дальнейшем развитии сферы».

Вологодская область стала первой в России использовать роботов для доения коров. Первую роботизированную установку в 2007 год установил Племзавод-колхоз «Родина» Вологодского округа. Благодаря государственной поддержке в регионе продолжается реализация масштабных проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов с современными технологиями. Правительство региона субсидирует от 30% до 50% капитальных затрат.

За последние шесть лет модернизировано 86 и введено в эксплуатацию 49 новых объектов на 38,8 тысяч скотомест, инвестировано в производство более 5,4 млрд рублей.

С начала 2023 года завершено семь заявленных проектов на 3,7 тысяч скотомест.

На 2023-2026 годы заявлено к реализации ещё 24 проекта на 23,9 тысяч скотомест. Инвестиции составят более 10,1 млрд рублей. Все это является вкладом в укрепление продовольственной безопасности региона.

© krassever.ru

© krassever.ru

© krassever.ru

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