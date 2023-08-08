В АО «НПО Энергомаш» введены в эксплуатацию восемь фильтровальных установок

В АО «НПО Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») введены в эксплуатацию восемь фильтровальных установок для линии никелирования.

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Такие стационарные установки очищают электролит в ваннах от примесей в процессе покрытия деталей.

Фильтрация электролитов в ваннах проводится строго по графику, а ее время зависит от объема ванны.

Перед тем, как погружать деталь в ванну, производится замена фильтра на новый. За определенное количество часов фильтровальная установка должна прогнать электролит. После этого под контролем БТК делается замена фильтра и удаляются примеси.

Эффект от использования фильтровальных установок в первую очередь заключается в быстроте фильтрации, улучшении качества покрытий и высокой безопасности при работе, так как очистка электролита происходит бесконтактно, без необходимости погружения насоса ванну и участия человека.