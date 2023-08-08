Челябинские ученые научились улавливать канцерогены

Растения вырабатывают изопрен, который в условиях городской среды способен превращаться в формальдегид. Обычные приборы определения формальдегида в воздухе не работают с такими низкими концентрациями.

Газоанализатор формальдегида © naked-science.ru

Ученые из Южно-Уральского государственного университета разработали прибор, который позволяет улавливать низкие концентрации формальдегида и тропосферного озона.

Что загрязняет наши города? Конечно, пыль и газообразные выбросы промышленных предприятий. Однако многие не подозревают, что воздух в крупных городах загрязнен канцерогенами — формальдегидом и тропосферным озоном. Токсичные компоненты часто могут появляться в воздухе в результате химических реакций, начинающихся с «невинных» веществ, выделяемых зелеными растениями.

«Городская растительность может выделять органические вещества — изопрен, терпены, которые вступая во взаимодействие с выбросами автотранспорта и другими токсикантами, приводят к образованию в воздухе опасного тропосферного озона и канцерогенного формальдегида, — говорит старший научный сотрудник ЮУрГУ Татьяна Крупнова. — В некоторых городах, например, в Сеуле или в китайских мегаполисах до 30-40 процентов формальдегида в воздухе образуется именно из изопрена, вырабатываемого городскими растениями».

Изопрен формальдегид © naked-science.ru

Ничего удивительного. Изопрен — углеводород C5H8. Формальдегид — СН2О. Одно вещество из другого получается окислением. Проблема в том, что наличие «коварных» токсикантов в воздухе в низких концентрациях, не так просто определить. Например, для определения металлов в пыли нужен масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, для органических веществ — хроматографы. Это сложные и дорогие приборы. Формальдегид состоит из атома углерода, кислорода и двух атомов водорода, а озон — и вовсе трехатомная молекула кислорода. Нужен надежный газоанализатор!

Конечно, газоанализаторы высоких концентраций формальдегида — до 10 миллиграммов на кубометр известны, но их недостаточно, ведь допустимая среднесуточная концентрация формальдегида всего 0,01 миллиграммов на метр кубический воздуха.

В ЮУрГУ на базе передвижной лаборатории, приобретенной в рамках программы «Приоритет 2030» разрабатывается методика идентификации источников формальдегида и тропосферного озона в крупных городах. В распоряжении ученых — высокоточное хроматографическое оборудование. Новая техника поможет заменить приборы, разработанные в Финляндии и США.

«Сейчас мы начали работу над созданием системы прогностического мониторинга, которая позволяет идентифицировать источники формальдегида, — рассказывает Татьяна Крупнова. — Мы разработали и запатентовали импортозамещающий анализатор низких концентраций (до 0,01 миллиграмов на кубометр) этого токсиканта. Когда работа будет закончена, мы сможем, приехав в любой город, определить источники загрязнения и дать рекомендации по улучшению качества воздуха. Для кого-то вторичные загрязнители — тропосферный озон и формальдегид — окажутся сюрпризом, ведь они не выбрасываются непосредственно предприятиями и транспортом, а образуются в ходе химических реакций».

Старший научный сотрудник ЮУрГУ Татьяна Крупнова © naked-science.ru

Прибор, запатентованный Татьяной Крупновой и ее коллегами, закачивает насосом пробы воздуха, в которых может содержаться формальдегид. Затем проводится реакция Ганча. Для приготовления реактивов постоянно необходима холодная среда, а сама реакция проходит при температуре 68 градусов Цельсия. Поэтому внутри прибора присутствуют и «холодильник», и реактивная камера со змеевиком — и в обоих случаях датчики постоянно контролируют температуру.

В результате реакции из формальдегида получается люминесцирующее вещество, его и умеет определять прибор. Продукт реакции стекает через проточную кювету, подсвеченную светодиодом. Раствор при этом проявляет сильную люминесценцию (испускает свет определенной длины волны), по интенсивности которой и можно определить концентрацию формальдегида.

Очень важно, что исследования таким способом можно вести непрерывно, что позволяет увидеть общую картину, а не просто зафиксировать несколько дискретных измерений.

В арсенале ученых ЮУрГУ уже есть методики определения пылевого загрязнения, так что исследования можно проводить комплексно. «Есть возможность определять наличие частиц PM10 и PM2.5, которые также могут быть невыхлопными, образующимися в результате истирания шин и дорожного полотна, а также поднятия в воздух дорожной и прибордюрной пыли, которой может быть много в городе, если дорожные службы не проводят качественную уборку, — говорит Татьяна Крупнова. — Для определения источников PM10 и PM2.5, нам на помощь приходит метод изотопного анализа металлов, входящих в их состав, который мы также сейчас разрабатываем применительно к пыли города Челябинска». Работа поддержана грантом фонда РНФ Челябинской области.