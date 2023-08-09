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Своими глазами

Постичь Кайдзен

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Я приехал в Барнаул не для того, чтобы просто на заводы посмотреть, хотя и это важно, а для того, чтобы познакомится с ходом реализации нацпроекта «Производительность труда».

Скукотища какая-то, скажете вы. Лучше покажи нам как завод работает, как на станках вытачивают детали, как брызгают огненные искры и стучит пресс, как из кучи железяк получается полезная машина или прибор. А ты нам про производительность труда.

Но не закрывайте статью, подождите.

Собственно, основой реализации нацпроекта «Производительность труда» является внедрение на производствах совершенно конкретных и чётких методик и практик, которые в общих словах принято называть «Бережливое производство», а многие знают под названием Кайдзен. Кайдзен был придуман на заводах Тойоты, и потом эти практики распространились на весь мир, приспосабливаясь под разные отрасли промышленности. Это не какая-то догма, и каждый производитель создает некую свою систему, применительно к своим реалиям, модифицируя Кайдзен под свои задачи.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, наши производители клали на эти ваши Кайдзены большой и толстый гаечный ключ, а сверху еще и кувалду. «Шо, какие-то там япошки нас еще учить будут как работать? Да мы без этих ваших кайдзенов были второй экономикой мира, и вообще фашистов победили, и в космос первыми полетели. Вот когда первыми в космос полетят, вот и будут тогда нас учить как работать!»

Короче, как-то не зашел Кайдзен у наших работяг. Если кто и пытался такое внедрить, то рабочие это всё по тихому саботировали, да и руководство сверху смотрело на порывы руководителей цехов и главных инженеров со скепсисом.

Таким образом, как сказал как-то классик: «Иных уж нет, а те далече». Руины производств, зияющих шрамами на теле почти каждого нашего города, мало кто связывает с Кайдзеном, но такая связь есть. Потому что все это результат низкой эффективности, низкой производительности труда, и многие заводы именно потому и канули в бездну, что проиграли конкуренцию более эффективным коллегам. Скажем, нет уже Волгоградского тракторного, Липецкого тракторного, но почему же Ростсельмаш наоборот успешно освоил производство тракторов, и даже строит новый тракторный завод? Почему «Кировец» успешно производится и продается? И таких примеров полно, от одних уже и память стерлась, лишь торговые центры и человейники выросли сверху, а другие успешно работают, производя ту же самую продукцию.

И вот еще что: как минимум на двух заводах за последнее время, где я был, это «Систем Электрик», и «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ), рассказали мне, что постичь «Кайдзен» их заставили иностранные парни из Schneider и BOSСH соответственно.

То есть, иностранцы, когда заходили в Россию, сразу же требовали от партнеров внедрения у себя практик бережливого производства. И обычно наши сначала сопротивлялись, недоверчиво относились к этой заморской моде. Причем максимально этому сопротивлялись именно работники, вплоть до того, что приходилось практически кардинально менять коллектив. Но сегодня на этих заводах без утреннего митинга (одна из практик Кайдзена) нельзя себе представить начало рабочего дня.

Настолько важным ведущие мировые компании считают эти практики, что без их соблюдения, отказываются сотрудничать! Впрочем, любой кто вникнет в Кайдзен, особенно на практике конкретных внедрений, в недоумении воскликнет: «А что, раньше как-то было по другому»?

А вот и да. Закончились гайки на 13, Петрович откладывал в сторону гаечный ключ, и шел на склад, выписывать новую коробку. Приходил на рабочее место, и обнаруживал, что гаечный ключ взял попользоваться Иваныч с соседнего участка, потому что у него ключа на 13 почему-то не оказалось. Да и вообще, гайки на 17 тоже закончились, поэтому Петрович шел снова на склад. Так протекал рабочий день, и Петровича это устраивало — а что, придешь на склад, там кладовщица Манька — развеселая деваха, пока нужные гайки найдет, так столько всего пораскажет, сиди, слушай и любуйся как она порхает по складу: то на верхние полки по стремянке лезет, то на корточках под стелаж заглядывает: «А может здесь, ай нет, ну были же где-то». Ну мечта, а не работа!

При «Бержливом производстве» так не может быть. Гайки, инструменты, все что нужно, всегда под рукой, всегда в наличии и достатке. Скукота!

Автоматический склад. Один из вариантов избавится от кладовщицы Маньки. Но не единственный.Автоматический склад. Один из вариантов избавится от кладовщицы Маньки. Но не единственный. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но, конечно, ждать пока иностранцы заставят таки всех наших раздолбаев внедрить у себя Кайдзен глупо. Поэтому и был принят нацпроект «Производительность труда», и теперь наши, а не иностранцы помогают внедрять практики бережливого производства на заводах. Для этого был создан «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), который помогает внедрять бережливые практики, причем не только советом, но и финансово.

Вот поэтому мы и приехали в Барнаул, чтобы увидеть реальные примеры того как это теперь работает, и узнать каковы результаты. Теперь, к счастью, когда стратегия принята на федеральном уровне, уже не нужно ждать пока иностранцы соблаговолят принести нам свет Кайдзена. Да и скептиков, сомневающихся в необходимости бережливых практик, остается все меньше. Потому что, как говорил классик: «Иных уж нет, а те далече»

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  • rvk
  • 7
кайдзен, фпк, барнаул, алтайский край, АЗПИ, АНИТИМ
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    09.08.2307:18:12

    Помню в молодости в институте меня поразил курс сетевого планирования в экономике. Это когда цели производства достигаются не линейной операцией, а всем фронтом сопутствующих работ.

    Но потом практика заставила как и почти всех биться лбом в достижении цели.

    Наши плюсы и минусы. Да, придётся в экономике «быть немцами».

    #1266798
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    09.08.2308:22:07

    Спасибо за статью. Рад, что вы побывали у нас на Алтае. Нет ничего зазорного в том, чтобы перенимать лучшие мировые практики для повышения производительности труда и безопасности производств. Нужно стремиться к лучшему. Наука и технологии должны быть независимы от политики и предубеждений.

    #1266802
  • Нет аватара Argonaft
    09.08.2310:25:43

    Что есть, то есть.

    Помню в 2016 наша строительная фирмочка взялась на субподряде перекрыть крышу на 1-3х этажном здании. Заказчик был Газпром и здание соответственно их. Наши работники полезли на крышу в шортах и шлепанцах. На что человек отвечающий за безопасность на этом объекте сказал, что все должны быть в касках, со страховочными поясами и удобной обуви. Все начали бухтеть, что низачто мы каски и страховки не оденем.

    Ну и выперли их с объекта, в тот же день…

    А так да, сам сталкивался, когда машину чинил, то ключ потеряешь, то болт к, то запчасти не помнишь куда положил и ходишь время тратишь на поиски

    Отредактировано: Argonaft~10:26 09.08.23
    #1266808
    • Badassgoliath Badassgoliath
      09.08.2310:42:14

      Все начали бухтеть, что низачто мы каски и страховки не оденем.

      Это у нас распространено, да. Иду по городу, рабочие укладывают бордюрный камень, подрезая его болгаркой. Визг, пыль, осколки камня летят. Ни на ком нет ни наушников от шума (который вреден), ни респиратора от пыли (которая тоже не полезна), ни очков от летящих кусочков камня и гипотетических кусочков диска, который может разрушиться.

      У иностранцев рабочему просто не оплатят медстраховку, если выяснится, что в момент получения травмы на рабочем не было всех положенных средств защиты. Выяснять будет страховая компания, которая кровно заинтересована в том, чтобы зажилить выплаты. Причём средства защиты должны быть не любые, а рекомендованные именно страховщиками.

      #1266810
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.08.2310:33:52

    Так протекал рабочий день, и Петровича это устраивало

    Петровича это устраивало, потому что от объёма продукции его доход не зависел. Ну дадут премию в квартал, как передовику, 250 рублей. А лентяю дадут как лентяю — 200 рублей. Цифры с потолка, главное суть. Да куда тратить? На жизнь хватает, квартиру дали бесплатно, цветной телевизор куплен, на машину надо ещё очередь отстоять — ибо из-за скрытой инфляции в СССР был массовый дефицит всего — это аксиома, раз по идеологическим соображениям цены повышать нельзя, то из-за избытка денег пропадают товары. Фарцовщики, как ни старались, но обеспечить весь Союз иностранными шмотками и видаками не могли, хехе.

    Вот и болтался наш Петрович по курилкам, лясы точил.

    #1266809
  • Нет аватара Stranniks
    09.08.2315:56:33

    Уважаемый автор, конечно, спасибо вам, что вы подняли столь важную и серьезную тему, как эффективность деятельности… Но!

    У меня к вам некоторое предложение, которое возникло по итогам прочтения статьи, и особенно данной фразы:

    "Впрочем, наши производители клали на эти ваши Кайдзены большой и толстый гаечный ключ, а сверху еще и кувалду. «

    Как бы вам так помягче сказать… это не то чтобы не так, а настолько, что становится обидно за целые отраслевые Институты, что работали над данными вопросами в Союзе. Да, в период 90х многое…системно похерилось, но те, кто работал, и собирался работать дальше, продолжали использовать данные практики.

    У мне для вас совет — почитайте книгу основателя Института труда, что в какой-то момент стал одним из столпов советского авиапрома. Вы не поверите, но все то, о чем вы пишите в статье, как достижения японской промышленности, было описано еще в 20х годах прошлого столетия, и издано! Покопайтесь в данной теме… посмотрите суть метода ФСА (не нынешнего, а того что был в 30х годах разработан и внедрен… помнится автор инженеру-технологу Ленинскую премию выдали за масштаб и серьезность разработки).

    А вот, то что перепостичь заставляют под западными лэйблами… то печаль. Описание вами рабочего дня Петровича… ставит жирный крест на работе моего дядьки, что внедрял на МЗКТ автоматизированную систему мониторинга конвейера по сборке всем известных тягачей (Тополя и прочие Ярсы). Да, многое… похерили, но не везде, да не одни инстранцы работают по данным методикам (посмотрел в паспорт — вроде российский))))

    #1266843
  • Kolyda Kolyda
    09.08.2316:33:27

    Давно у них порядок на производстве существует. В шестидесятые годы работал в энергоуправлении и как-то нам показывали фильм «Энергетическое строительство в США». Всех поразило отношение к производству — инструмент, спецодежда, защитные средства. У нас этого в те годы и в помине не было. Кадры где изолировщик подгоняет кусочки шамота при изоляции паропровода потом долго обсуждались в коллективе — мол у нас бы монтажники поступили проще, залили бы щели раствором и замотали бы тряпкой.

    Да и мама, инженер-энергетик, рассказывала как участвовала в приемки электростанций на освобожденной от финов территории в 1940 году — у финов на данной станции работало 18 человек, а по нашему штатному расписанию требовалось 390. С дирекцией, бухгалтерией, парторгом/профоргом, завскладом, кладовщиками и т. п. вспомогательным персоналом.

    Так что давно у них Ordnung наведен. И не японцы там первые.

    #1266846
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