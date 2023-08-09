Постичь Кайдзен

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Я приехал в Барнаул не для того, чтобы просто на заводы посмотреть, хотя и это важно, а для того, чтобы познакомится с ходом реализации нацпроекта «Производительность труда».

Скукотища какая-то, скажете вы. Лучше покажи нам как завод работает, как на станках вытачивают детали, как брызгают огненные искры и стучит пресс, как из кучи железяк получается полезная машина или прибор. А ты нам про производительность труда.

Но не закрывайте статью, подождите.

Собственно, основой реализации нацпроекта «Производительность труда» является внедрение на производствах совершенно конкретных и чётких методик и практик, которые в общих словах принято называть «Бережливое производство», а многие знают под названием Кайдзен. Кайдзен был придуман на заводах Тойоты, и потом эти практики распространились на весь мир, приспосабливаясь под разные отрасли промышленности. Это не какая-то догма, и каждый производитель создает некую свою систему, применительно к своим реалиям, модифицируя Кайдзен под свои задачи.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, наши производители клали на эти ваши Кайдзены большой и толстый гаечный ключ, а сверху еще и кувалду. «Шо, какие-то там япошки нас еще учить будут как работать? Да мы без этих ваших кайдзенов были второй экономикой мира, и вообще фашистов победили, и в космос первыми полетели. Вот когда первыми в космос полетят, вот и будут тогда нас учить как работать!»

Короче, как-то не зашел Кайдзен у наших работяг. Если кто и пытался такое внедрить, то рабочие это всё по тихому саботировали, да и руководство сверху смотрело на порывы руководителей цехов и главных инженеров со скепсисом.

Таким образом, как сказал как-то классик: «Иных уж нет, а те далече». Руины производств, зияющих шрамами на теле почти каждого нашего города, мало кто связывает с Кайдзеном, но такая связь есть. Потому что все это результат низкой эффективности, низкой производительности труда, и многие заводы именно потому и канули в бездну, что проиграли конкуренцию более эффективным коллегам. Скажем, нет уже Волгоградского тракторного, Липецкого тракторного, но почему же Ростсельмаш наоборот успешно освоил производство тракторов, и даже строит новый тракторный завод? Почему «Кировец» успешно производится и продается? И таких примеров полно, от одних уже и память стерлась, лишь торговые центры и человейники выросли сверху, а другие успешно работают, производя ту же самую продукцию.

И вот еще что: как минимум на двух заводах за последнее время, где я был, это «Систем Электрик», и «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ), рассказали мне, что постичь «Кайдзен» их заставили иностранные парни из Schneider и BOSСH соответственно.

То есть, иностранцы, когда заходили в Россию, сразу же требовали от партнеров внедрения у себя практик бережливого производства. И обычно наши сначала сопротивлялись, недоверчиво относились к этой заморской моде. Причем максимально этому сопротивлялись именно работники, вплоть до того, что приходилось практически кардинально менять коллектив. Но сегодня на этих заводах без утреннего митинга (одна из практик Кайдзена) нельзя себе представить начало рабочего дня.

Настолько важным ведущие мировые компании считают эти практики, что без их соблюдения, отказываются сотрудничать! Впрочем, любой кто вникнет в Кайдзен, особенно на практике конкретных внедрений, в недоумении воскликнет: «А что, раньше как-то было по другому»?

А вот и да. Закончились гайки на 13, Петрович откладывал в сторону гаечный ключ, и шел на склад, выписывать новую коробку. Приходил на рабочее место, и обнаруживал, что гаечный ключ взял попользоваться Иваныч с соседнего участка, потому что у него ключа на 13 почему-то не оказалось. Да и вообще, гайки на 17 тоже закончились, поэтому Петрович шел снова на склад. Так протекал рабочий день, и Петровича это устраивало — а что, придешь на склад, там кладовщица Манька — развеселая деваха, пока нужные гайки найдет, так столько всего пораскажет, сиди, слушай и любуйся как она порхает по складу: то на верхние полки по стремянке лезет, то на корточках под стелаж заглядывает: «А может здесь, ай нет, ну были же где-то». Ну мечта, а не работа!

При «Бержливом производстве» так не может быть. Гайки, инструменты, все что нужно, всегда под рукой, всегда в наличии и достатке. Скукота!

Автоматический склад. Один из вариантов избавится от кладовщицы Маньки. Но не единственный. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но, конечно, ждать пока иностранцы заставят таки всех наших раздолбаев внедрить у себя Кайдзен глупо. Поэтому и был принят нацпроект «Производительность труда», и теперь наши, а не иностранцы помогают внедрять практики бережливого производства на заводах. Для этого был создан «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), который помогает внедрять бережливые практики, причем не только советом, но и финансово.

Вот поэтому мы и приехали в Барнаул, чтобы увидеть реальные примеры того как это теперь работает, и узнать каковы результаты. Теперь, к счастью, когда стратегия принята на федеральном уровне, уже не нужно ждать пока иностранцы соблаговолят принести нам свет Кайдзена. Да и скептиков, сомневающихся в необходимости бережливых практик, остается все меньше. Потому что, как говорил классик: «Иных уж нет, а те далече»