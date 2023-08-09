Амурский ГХК в июле 2023 года

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В открытом море, на реках, на участке автотрассы, в полях и даже в домах … можно было увидеть как реализуется проект Амурский ГХК в июле. Это помимо традиционных площадок строительства объектов комплекса, где работы кипят и днём, и ночью.

Продолжаем вести хронику строительства одного из крупнейших в мире производств базовых полимеров. Рассказываем о ходе строительства Амурского газохимического комплекса и показываем новое отчетное видео, ведь мы с нашей камерой много где успели побывать.

Здесь о том, как собирают многотонные технологические эстакады установки пиролиза, прокладывают трубопроводы выше человеческого роста, строят уникальный водозабор и гигантские резервуары, станцию водоподготовки, энергообъекты и жилые комплексы для сотрудников с активным использованием отечественных материалов и оборудования. Вместе с тем, реализуя проекты в области охраны окружающей среды, формирования комфортной городской среды в г. Свободный, культуры и развития волонтерского движения.